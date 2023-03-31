День сміху у всьому світі щороку відзначають 1 квітня. Свято закликає більше посміхатися, навіть у складних ситуаціях. Однак, за закликами посміхатися та позитивно дивитися на світ криється цікава історія та традиції, які передаються зі століття у століття.

Історія свята

Одна з найпопулярніших версій – День сміху бере свій початок в Індії та Стародавньому Римі, і він ніс інший зміст. Йдеться про День весняного рівнодення, на яких влаштовували гуляння з жартами та розіграшами.

Зараз дивляться

Традиція жартувати також бере свій початок з античного фестивалю Деметрія – він заснований на легенді про крадіжку богом дочки богині Деметри.

Навіть сторінки Євангелії можуть стати причиною виникнення свята – на Воскресіння Ісуса 1 квітня римляни почали поширювати неправду про те, що тіло вкрали учні Христа.

Традиції свята

На День сміху заведено жартувати над своїми близькими та друзями. Одна з головних переваг – це ефект несподіванки, тому розігрувати прийнято з самого ранку, коли “жертва” не усвідомлює, який настав день. Примітно, що свято не вважається вихідним днем у всіх країнах, де його відзначають.

У Німеччині прийнято в День сміху посилати дитину за те, що вона не може принести.

В Україні також активно розігрують друзів та близьких, і нерідко можна почути Першого квітня — брехня всесвітня.

Квітень уже настав. Середина весни принесла українцям багато свят, у тому числі церковних. Наприклад, вже 16 числа настане Великдень, а наприкінці місяця припадає Міжнародний день танцю. Повний календар свят квітня 2023 можна подивитися на Фактах ICTV.