День смеха во всем мире ежегодно отмечают 1 апреля. Праздник призывает побольше улыбаться, даже в сложных ситуациях. Однако, за призывами улыбаться и позитивно смотреть на мир кроется интересная история и традиции которые передаются из столетия в столетие.

История праздника

Одна из самых популярных версий — День смеха берет свое начало в Индии и Древнем Риме, и он нес другой смысл. Речь идет о Дне весеннего равноденствия, на которых устраивали гуляния с шутками и розыгрышами.

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Традиция шутить также берет свое начало из антического фестиваля Деметрия — он основан на легенде об краже богом дочери богини Деметры.

Даже страницы Евангелии могут оказаться причиной возникновения праздника — на Воскресение Иисуса 1 апреля римляне начали распространять неправду о том, что тело украли ученики Христа.

Традиции праздника

На День смеха принято шутить над своими близкими и друзьями. Одно из главных преимуществ — это эффект неожиданности, поэтому разыгрывать принято с самого утра, когда “жертва” не осознает, какой наступил день. Примечательно, что праздник не считается выходным днем во всех странах, где его отмечают.

В Германии принято в День смеха посылать ребенка за тем, что он не может принести.

В Украине также активно разыгрывают друзей и близких, и нередко можно услышать Першого квітня — брехня всесвітня.

Апрель уже наступил. Средина весны принесла украинцам много праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже 16 числа наступит Пасха, а под конец месяца приходится Международный день танца. Польный календарь праздников апреля 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.