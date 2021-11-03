3 листопада – багатий на професійні свята в Україні день. Кого варто привітати сьогодні, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

3 листопада – яке сьогодні свято

В Україні активно відзначають День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ – професійні свята всіх військових, які служать у цих сферах, захищаючи цілісність нашої країни.

Інженерні війська найчастіше займаються утриманням та встановленням мінних полів, а також ліквідацією стихійних лих.

Ракетні війська є основною вогневою силою під час операцій на суші.

Саме час привітати всіх тих близьких та знайомих, які присвятили цій нелегкій справі своє життя.

У Японії 3 листопада святкують День культури, а США — Національний день сендвіча.

Згідно з православним календарем, цього дня вшановують пам’ять Іларіона Великого, який жив у III-IV століттях на території Палестини, його вважають засновником перших монастирів у цій місцевості.

Ще в юності він прийняв християнство і подався до свого вчителя. Через деякий час він повернувся на батьківщину і дізнався, що його батьки померли, після чого Іларіон продав все майно і почав життя пустельника. Хворі приходили до нього за зціленням, і робив він це безкоштовно, оскільки благодать Божа не продається.

Іменини 3 листопада

День ангела у цей день святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.

Прикмети на 3 листопада

якщо у цей день випав сніг, то наступний рік буде неврожайним;

теплий вітер віщує хорошу погоду до кінця осені;

червоний захід сонця та зоряне небо — до ясної, але холодної погоди;

якщо дим плавно летить вгору — погода скоро покращає;

наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

Що не можна робити 3 листопада

небажано у цей день вирушати у подорож, вона не принесе користі;

не можна підіймати знайдені речі – з ними до хати прийде нещастя;

не варто також і сумувати — скарги та погані думки можуть наздогнати біду та невдачу;

забороняється ходити на полювання — велика ймовірність не повернутися з лісу, або спричинити невдачу.

Календар свят листопада

Листопад 2021 року дуже багатий на професійні свята. Наприклад, на початку місяця українці відзначатимуть День залізничника, День працівника соціальної сфери та Міжнародний день бухгалтера.

Ознайомитись з повним списком свят листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.