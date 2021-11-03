3 ноября — богатый на профессиональные праздники в Украине день. Кого стоит поздравить сегодня, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

3 ноября — какой сегодня праздник

В Украине активно отмечают День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск — профессиональные праздники всех военных, которые служат в этих сферах, защищая целостность нашей страны.

Инженерные войска зачастую занимаются содержанием и установкой минных полей, а также ликвидацией стихийных бедствий.

Ракетные войска являются основной огневой силой во время ведения операций на суше.

Самое время поздравить всех тех близких и знакомых, которые посвятили этому нелегкому делу свою жизнь.

В Японии 3 ноября празднуют День культуры, а в США — Национальный день сэндвича.

Согласно православному календарю, в этот день чтят память Иллариона Великого, который жил в III-IV веках на территории Палестины, его считают основателем первых монастырей в этой местности.

Еще в юности он принял христианство и отправился к своему учителю. Спустя время он вернулся на родину и узнал, что его родители умерли, после чего Иларион продал все имущество и начал жизнь отшельника. Больные приходили к нему за исцелением, и делал он это бесплатно, так как благодать Божья не продается.

Именины 3 ноября

День ангела в этот день празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

Приметы на 3 ноября

если в этот день выпал снег, следующий год будет неурожайным;

теплый ветер предвещает хорошую погоду до конца осени;

алый закат и звездное небо — к ясной, но холодной погоде;

если дым плавно летит вверх — погода скоро улучшится;

если в этот день выпал снег и не растаял на деревьях — он останется и на земле.

Что нельзя делать 3 ноября

нежелательно в этот день отправляться в путешествие, оно не принесет пользы;

нельзя поднимать найденные вещи — с ними в дом придет несчастье;

не стоит также и грустить — жалобы и плохие мысли могут нагнать беду и неудачу;

запрещается ходить на охоту — большая вероятность не вернуться из леса, или привести с собой неудачу.

Календарь праздников ноября

Ноябрь 2021 года очень богатый на профессиональные праздники. К примеру, в начале месяца украинцы будут отмечать День железнодорожника, День работника социальной сферы и Международный день бухгалтера.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.