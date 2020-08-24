25 серпня віряни вшановують пам’ять мучеників Аникити та Фотія. Вони не зреклися віри, навіть, коли їх за ноги прив’язали до коней, але вони залишилися неушкодженими. Тоді їх кинули у піч, але тіла Фотія та Аникити ніяк не постраждали від вогню.

Іменини: Олександр, Сергій, Степан.

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Прикмети на 25 серпня:

Якщо вранці іній, то буде хороший урожай озимих.

Якщо у цей день йтиме дощ, то бабине літо буде коротким.

Ясна та тепла погода 25 серпня обіцяє гарний врожай білих грибів.

Що не можна робити 25 серпня:

Не можна сваритися.

Не можна влаштовувати вечірки та гуляння.

Свята у вересні

Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.

Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.

Календар свята на вересень – читайте на Фактах ICTV.