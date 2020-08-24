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День пам’яті мучеників Фотія та Аникити: яке свято сьогодні, 25 серпня

24 Серпня, 23:57 Євгенія Шапоренко
День пам’яті мучеників Фотія та Аникити: яке свято сьогодні, 25 серпня

25 серпня віряни вшановують пам’ять мучеників Аникити та Фотія. Вони не зреклися віри, навіть, коли  їх за ноги прив’язали до коней, але вони залишилися неушкодженими. Тоді їх кинули у піч, але тіла Фотія та Аникити ніяк не постраждали від вогню.

Іменини: Олександр, Сергій, Степан.

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Прикмети на 25 серпня:

  • Якщо вранці іній, то буде хороший урожай озимих.
  • Якщо у цей день йтиме дощ, то бабине літо буде коротким.
  • Ясна та тепла погода 25 серпня обіцяє гарний врожай білих грибів.

Що не можна робити 25 серпня:

  • Не можна сваритися.
  • Не можна влаштовувати вечірки та гуляння.

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Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.

Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.

Календар свята на вересень – читайте на Фактах ICTV.

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Календар , Свято
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