25 серпня віряни вшановують пам’ять мучеників Аникити та Фотія. Вони не зреклися віри, навіть, коли їх за ноги прив’язали до коней, але вони залишилися неушкодженими. Тоді їх кинули у піч, але тіла Фотія та Аникити ніяк не постраждали від вогню.
Іменини: Олександр, Сергій, Степан.
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Прикмети на 25 серпня:
- Якщо вранці іній, то буде хороший урожай озимих.
- Якщо у цей день йтиме дощ, то бабине літо буде коротким.
- Ясна та тепла погода 25 серпня обіцяє гарний врожай білих грибів.
Що не можна робити 25 серпня:
- Не можна сваритися.
- Не можна влаштовувати вечірки та гуляння.
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