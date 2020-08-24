25 августа верующие чтят память мучеников Аникиты и Фотия. Они не отреклись веры, даже когда их за ноги привязали к лошадям, но они остались невредимыми. Тогда их бросили в печь, но тела Фотия и Аникиты никак не пострадали от огня.
Именины: Александр, Сергей, Степан.
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Приметы на 25 августа:
- Если утром иней, то будет хороший урожай озимых.
- Если в этот день пойдет дождь, то бабье лето будет коротким.
- Ясная и теплая погода 25 августа обещает хороший урожай белых грибов.
Что нельзя делать 25 августа:
- Нельзя ссориться.
- Нельзя устраивать вечеринки и застолья.
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