25 августа верующие чтят память мучеников Аникиты и Фотия. Они не отреклись веры, даже когда их за ноги привязали к лошадям, но они остались невредимыми. Тогда их бросили в печь, но тела Фотия и Аникиты никак не пострадали от огня.

Именины: Александр, Сергей, Степан.

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Приметы на 25 августа:

Если утром иней, то будет хороший урожай озимых.

Если в этот день пойдет дождь, то бабье лето будет коротким.

Ясная и теплая погода 25 августа обещает хороший урожай белых грибов.

Что нельзя делать 25 августа:

Нельзя ссориться.

Нельзя устраивать вечеринки и застолья.

Праздники в сентябре

Календарь праздников на сентябрь 2020 будет богатым, но без государственных дат.

Первый месяц осени не подарит украинцам дополнительных выходных. В сентябре украинцы будут отдыхать восемь дней.

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