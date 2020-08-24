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День памяти мучеников Фотия и Аникиты: какой праздник сегодня, 25 августа

24 августа, 23:57 Євгенія Шапоренко
День памяти мучеников Фотия и Аникиты: какой праздник сегодня, 25 августа

25 августа верующие чтят память мучеников Аникиты и Фотия. Они не отреклись веры, даже когда их за ноги привязали к лошадям, но они остались невредимыми. Тогда их бросили в печь, но тела Фотия и Аникиты никак не пострадали от огня.

Именины: Александр, Сергей, Степан.

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Приметы на 25 августа:

  • Если утром иней, то будет хороший урожай озимых.
  • Если в этот день пойдет дождь, то бабье лето будет коротким.
  • Ясная и теплая погода 25 августа обещает хороший урожай белых грибов.

Что нельзя делать 25 августа:

  • Нельзя ссориться.
  • Нельзя устраивать вечеринки и застолья.

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Календарь праздников на сентябрь 2020 будет богатым, но без государственных дат.

Первый месяц осени не подарит украинцам дополнительных выходных. В сентябре украинцы будут отдыхать восемь дней.

Календарь праздников на сентябрь — читайте на Фактах ICTV.

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Календар , Свято
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