День пам’яті святої княгині Ольги віряни відзначають 24 липня.

Загалом у 2020 році День ангела Ольги святкують шість разів.

Історію та картинки з привітаннями з Днем Ольги дивіться на Фактах ICTV.

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Чим відома княгиня Ольга

Княгиня Ольга є без перебільшення однією із найвидатніших жінок в українській історії. Також вона – єдина княгиня із династії Рюриковичів, яка правила на Русі.

Християнство Ольга прийняла задовго до утвердження цієї релігії у 988 році (отримавши друге ім’я – Олена), тому церква зарахувала її до лику святих.

До історії увійшла подія, як княгиня Ольга тричі помстилася деревлянам за смерть свого чоловіка князя Ігоря.

У шлюбі Ольга народила одну дитину – сина Святослава, якому під час його правління дадуть прізвище Хоробрий.

В Україні пам’ятники княгині Ользі зведено у Києві та Коростені.

У 1997 році було створено державну нагороду для жінок – Орден княгині Ольги.

Картинки з привітаннями

Для зручності Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік із найголовнішими православними датами, переліком поминальних днів та постів.

Наступного вівторка, 28 липня, всі віряни святкуватимуть День хрещення Київської Русі-України.

У 988 році Русь охрестив князь Володимир, який є онуком княгині Ольги.