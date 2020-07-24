День памяти святой княгини Ольги верующие отмечают 24 июля.
Всего в 2020 году День ангела Ольги празднуют шесть раз.
Историю и картинки с поздравлениями с Днем Ольги смотрите на Фактах ICTV.
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Чем известна княгиня Ольга
Княгиня Ольга является без преувеличения одной из самых выдающихся женщин в украинской истории. Также она — единственная княгиня из династии Рюриковичей, правившей на Руси.
Христианство Ольга приняла задолго до утверждения этой религии в 988 году (получив второе имя — Елена), поэтому церковь причислила ее к лику святых.
В историю вошло событие, как княгиня Ольга трижды отомстила древлянам за смерть своего мужа князя Игоря.
В браке Ольга родила одного ребенка — сына Святослава, которому во время его правления дадут прозвище Храбрый.
В Украине памятники княгине Ольге построены в Киеве и Коростене.
В 1997 году была создана государственная награду для женщин — Орден княгини Ольги.
Картинки с поздравлениями
Для удобства Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год с главными православными датами, перечнем поминальных дней и постов.
В следующий вторник, 28 июля, все верующие будут праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.
В 988 году Русь окрестил князь Владимир, который является внуком княгини Ольги.