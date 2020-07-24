День памяти святой княгини Ольги верующие отмечают 24 июля.

Всего в 2020 году День ангела Ольги празднуют шесть раз.

Историю и картинки с поздравлениями с Днем Ольги смотрите на Фактах ICTV.

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Чем известна княгиня Ольга

Княгиня Ольга является без преувеличения одной из самых выдающихся женщин в украинской истории. Также она — единственная княгиня из династии Рюриковичей, правившей на Руси.

Христианство Ольга приняла задолго до утверждения этой религии в 988 году (получив второе имя — Елена), поэтому церковь причислила ее к лику святых.

В историю вошло событие, как княгиня Ольга трижды отомстила древлянам за смерть своего мужа князя Игоря.

В браке Ольга родила одного ребенка — сына Святослава, которому во время его правления дадут прозвище Храбрый.

В Украине памятники княгине Ольге построены в Киеве и Коростене.

В 1997 году была создана государственная награду для женщин — Орден княгини Ольги.

Картинки с поздравлениями

Для удобства Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год с главными православными датами, перечнем поминальных дней и постов.

В следующий вторник, 28 июля, все верующие будут праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.

В 988 году Русь окрестил князь Владимир, который является внуком княгини Ольги.