У середу, 2 вересня, православні вшановують пам’ять пророка Самуїла, мучеників Севіра і Мемнона і Миколи Бірюкова.

2 вересня в Україні День нотаріату. Також в цей день в ООН відзначається День закінчення Другої світової війни.

Іменини 2 вересня святкують: Володимир, Тимофій, Максим, Віктор, Федір.

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2 вересня – 245-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 120 днів.

Що не можна робити 2 вересня:

З’ясовувати стосунки і сваритися;

Приймати важливих рішень і укладати важливі угоди;

Братися за справи, які займають багато часу;

Планувати зустрічі.

Народні прикмети на 2 вересня:

У цей день з’являються зимові опеньки;

Якщо у кротів нори виходять на північ – зима буде тепла;

Якщо багато горобини зросла – восени буде багато дощів;

Польові миші перебираються ближче до села – до холодної зими.

До речі, у календарі церковних свят на вересень 2020 не так багато святкових днів, все ж є кілька важливих дат, про які варто пам’ятати.

Зокрема, обов’язково потрібно привітати всіх вірян 21 вересня – у День Різдва Пресвятої Богородиці.