У середу, 2 вересня, православні вшановують пам’ять пророка Самуїла, мучеників Севіра і Мемнона і Миколи Бірюкова.
2 вересня в Україні День нотаріату. Також в цей день в ООН відзначається День закінчення Другої світової війни.
Іменини 2 вересня святкують: Володимир, Тимофій, Максим, Віктор, Федір.
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2 вересня – 245-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 120 днів.
Що не можна робити 2 вересня:
- З’ясовувати стосунки і сваритися;
- Приймати важливих рішень і укладати важливі угоди;
- Братися за справи, які займають багато часу;
- Планувати зустрічі.
Народні прикмети на 2 вересня:
- У цей день з’являються зимові опеньки;
- Якщо у кротів нори виходять на північ – зима буде тепла;
- Якщо багато горобини зросла – восени буде багато дощів;
- Польові миші перебираються ближче до села – до холодної зими.
До речі, у календарі церковних свят на вересень 2020 не так багато святкових днів, все ж є кілька важливих дат, про які варто пам’ятати.
Зокрема, обов’язково потрібно привітати всіх вірян 21 вересня – у День Різдва Пресвятої Богородиці.