В среду, 2 сентября, православные чтят память пророка Самуила, мучеников Севира и Мемнона и Николая Бирюкова.

2 сентября в Украине День нотариата. Также в этот день в ООН отмечается День окончания Второй мировой войны.

Именины 2 сентября празднуют: Владимир, Тимофей, Максим, Виктор, Федор.

2 сентября — 245-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 120 дней.

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Что нельзя делать 2 сентября:

Выяснять отношения и ссориться;

Принимать важных решений и заключать важные сделки;

Браться за дела, которые занимают много времени;

Планировать встречи.

Народные приметы на 2 сентября:

В этот день появляются зимние опята;

Если у кротов норы выходят на север — зима будет теплая;

Если много рябины выросло — осенью будет много дождей;

Полевые мыши перебираются ближе к деревне — к холодной зиме.

К слову, в календаре церковных праздников на сентябрь 2020 не так много праздничных дней, все же есть несколько важных дат, о которых стоит помнить.

В частности, обязательно нужно поздравить всех верующих 21 сентября — в День Рождества Пресвятой Богородицы.