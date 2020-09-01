В среду, 2 сентября, православные чтят память пророка Самуила, мучеников Севира и Мемнона и Николая Бирюкова.
2 сентября в Украине День нотариата. Также в этот день в ООН отмечается День окончания Второй мировой войны.
Именины 2 сентября празднуют: Владимир, Тимофей, Максим, Виктор, Федор.
2 сентября — 245-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 120 дней.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Что нельзя делать 2 сентября:
- Выяснять отношения и ссориться;
- Принимать важных решений и заключать важные сделки;
- Браться за дела, которые занимают много времени;
- Планировать встречи.
Народные приметы на 2 сентября:
- В этот день появляются зимние опята;
- Если у кротов норы выходят на север — зима будет теплая;
- Если много рябины выросло — осенью будет много дождей;
- Полевые мыши перебираются ближе к деревне — к холодной зиме.
К слову, в календаре церковных праздников на сентябрь 2020 не так много праздничных дней, все же есть несколько важных дат, о которых стоит помнить.
В частности, обязательно нужно поздравить всех верующих 21 сентября — в День Рождества Пресвятой Богородицы.