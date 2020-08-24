Найважливіше українське свято День незалежності 2020 відзначається 24 серпня.

Як сказав один із найвідоміших українських політиків В’ячеслав Чорновіл – Україна починається з тебе.

Не забудьте привітати з 29-річницею української незалежності усіх своїх друзів та близьких – подякуйте військовослужбовцям, які продовжують за неї боротися на Донбасі.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Найкращі короткі привітання з Днем незалежності 2020 зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

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Батьківщина може обійтися без кожного із нас, але хто ми – без Батьківщини? З Днем незалежності, друже!

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Неважливо – Донбас, Коломия, Волинь чи Приазов’я – День незалежності України об’єднує усіх нас! Бажаю вашій родині гуртуватися навколо спільних цінностей, міцного здоров’я та щасливих років життя!

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Цього історичного для усіх українців дня дозволь побажати тобі нетлінної любові до України – працюй на її благо, плекай її мову, шануй її традиції. Бо людина, у якої є дім і Батьківщина – щаслива людина. З Днем незалежності!

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Нелегким був шлях її здобуття, а цінувати маємо ще дужче! Українська незалежність – символ сильної української родини, її честь та відвага, її тендітна краса та багатовікова історія. З Днем незалежності!

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Щиро вітаю з Днем незалежності! Бажаю великого кохання, розуміння та єднання між усіма українцями – від Донбасу до Карпат! Зі святом!

Декларація про державний суверенітет

16 липня 1990 року відбулося офіційне ухвалення Декларації про державний суверенітет, яку згодом назвуть “передднем” української незалежності.

Факти ICTV розповідають, чому її назвали одним із найважливіших документів за всю історію державності України.

Залишаючись у складі Радянського Союзу, українці заявили про своє прагнення бути незалежними, а зміст Декларації ліг в основу сучасного українського законодавства.