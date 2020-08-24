Главный украинский праздник День независимости 2020 отмечается 24 августа.

Как сказал один из самых известных украинских политиков Вячеслав Черновол — Украина начинается с тебя.

Не забудьте поздравить с 29-годовщиной украинской независимости всех своих друзей и близких — поблагодарите военнослужащим, которые продолжают за нее бороться на Донбассе.

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Лучшие короткие поздравления с Днем независимости 2020 собраны в материале Фактов ICTV.

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Родина может обойтись без каждого из нас, но кто мы без Родины? С Днем независимости, дружище!

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Неважно — Донбасс, Коломыя, Волынь или Приазовье — День независимости Украины объединяет всех нас. Желаю вашей семье объединяться вокруг общих ценностей, крепкого здоровья и счастливых лет жизни!

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В это исторический для всех украинцев день позволь пожелать тебе нетленной любви к Украине — работай на ее благо, люби ее язык, почитай ее традиции. Потому что человек, у которого есть дом и Родина — счастливый человек. С Днем независимости!

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Нелегким был путь ее обретения, а ценить должны еще сильнее! Украинская независимость — символ сильной украинской семьи, ее честь и отвага, ее хрупкая красота и многовековая история. С Днем независимости!

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Искренне поздравляю с Днем независимости! Желаю большой любви, понимания и единения между всеми украинцами — от Донбасса до Карпат! С праздником!

Декларация о государственном суверенитете

16 июля 1990 года состоялось официальное принятие Декларации о государственном суверенитете, которую впоследствии назовут «преддверием» украинской независимости.

Факты ICTV рассказывают, почему ее назвали одним из важнейших документов за всю историю государственности Украины.

Оставаясь в составе Советского Союза, украинцы заявили о своем стремлении быть независимыми, а содержание декларации легло в основу современного украинского законодательства.