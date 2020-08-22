22 серпня відзначається День Матвія. Дата присвячена апостолу Левію Матвію, який був учнем Ісуса Христа замість Юди.

Історія свята безпосередньо пов’язана з особистістю Левія Матвія.

У цей день віруючі згадують історію його життя, ходять до церкви, а також намагаються передбачити по погоді урожай.

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Факти ICTV зібрали все, що відомо про історію свята, його прикмети та заборони.

Історія свята

Матвій родом з Віфлеєму. Будучи дитиною, він почав вивчати Закон Божий. Спочатку був учнем Ісуса і слідував за ним. Всього у Христа було 70 учнів.

У Матвія був чудотворний дар – він міг виганяти злих духів і лікувати тяжкохворих.

Життя апостола було важким. Він був засуджений за те, що проповідував християнство і за це був розп’ятий на хресті.

Також існує версія, що Матвія забили до смерті камінням.

Заборони на день Матвія:

Носити прикраси з металу;

Будь-які роботи в полі і на городі;

Пити трав’яні відвари, сьогодні можна легко отруїтися;

Терти руки;

Спостерігати за місяцем.

Прикмети на день Матвія:

Багато роси – до теплої і сонячної погоди;

Яскравий молодий місяць – до кінця місяця буде жарко;

Дощ – до поганої погоди до кінця літа;

Південний вітер – до сніжної та холодної зими;

Негода – до неврожаю;

Ранковий іній – до багатого врожаю.

Свята в серпні 2020

У серпні свят в Україні мало, але в цьому місяці буде додатковий вихідний. 24 серпня українці відзначать головне державне свято – День незалежності.

Дата випадає на понеділок, який, згідно з розпорядженням Кабміну, буде вихідним.

Факти ICTV публікували календар свят у серпні 2020, де можна слідкувати за всіма важливими датами.