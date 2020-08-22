22 августа отмечается День Матфея. Дата посвящена апостолу Левию Матфею, который был учеником Иисуса Христа вместо Иуды.

История праздника напрямую связана с личностью Левия Матфея.

В этот день верующие вспоминают историю его жизни, ходят в церковь, а также пытаются предугадать по погоде урожай.

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Факты ICTV собрали все, что известно об истории праздника, его приметах и запретах.

История праздника

Матфей родом из Вифлеема. Будучи ребенком, он начал изучать Закон Божий. Изначально он был учеником Иисуса и следовал за ним. Всего у Христа было 70 учеников.

У Матфея был чудотворный дар – он мог изгонять злых духов и лечить тяжелобольных.

Жизнь апостола была тяжелой. Он был осужден за то, что проповедовал христианство и за это был распят на кресте.

Также существует версия, что Матфея забили до смерти камнями.

Запреты на День Матфея:

Носить украшения из металла;

Любые работы в поле и на огороде;

Пить травяные отвары, сегодня можно легко отравиться;

Тереть руки;

Наблюдать за луной.

Приметы на День Матфея:

Много росы — к теплой и солнечной погоде;

Яркий молодой месяц — до конца месяца будет жарко;

Дождь – к плохой погоде до конца лета;

Южный ветер — к снежной и холодной зиме;

Непогода — к неурожаю;

Утренний иней — к богатому урожаю.

Праздники в августе 2020

В августе праздников в Украине мало, но в этом месяце будет дополнительный выходной. 24 августа украинцы отметят главный государственный праздник — День независимости.

Дата выпадает на понедельник, который, согласно распоряжению Кабмина, будет выходным.

Факты ICTV публиковали календарь праздников в августе 2020, где можно следить за всеми важными датами.