22 августа отмечается День Матфея. Дата посвящена апостолу Левию Матфею, который был учеником Иисуса Христа вместо Иуды.
История праздника напрямую связана с личностью Левия Матфея.
В этот день верующие вспоминают историю его жизни, ходят в церковь, а также пытаются предугадать по погоде урожай.
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Факты ICTV собрали все, что известно об истории праздника, его приметах и запретах.
История праздника
Матфей родом из Вифлеема. Будучи ребенком, он начал изучать Закон Божий. Изначально он был учеником Иисуса и следовал за ним. Всего у Христа было 70 учеников.
У Матфея был чудотворный дар – он мог изгонять злых духов и лечить тяжелобольных.
Жизнь апостола была тяжелой. Он был осужден за то, что проповедовал христианство и за это был распят на кресте.
Также существует версия, что Матфея забили до смерти камнями.
Запреты на День Матфея:
- Носить украшения из металла;
- Любые работы в поле и на огороде;
- Пить травяные отвары, сегодня можно легко отравиться;
- Тереть руки;
- Наблюдать за луной.
Приметы на День Матфея:
- Много росы — к теплой и солнечной погоде;
- Яркий молодой месяц — до конца месяца будет жарко;
- Дождь – к плохой погоде до конца лета;
- Южный ветер — к снежной и холодной зиме;
- Непогода — к неурожаю;
- Утренний иней — к богатому урожаю.
Праздники в августе 2020
В августе праздников в Украине мало, но в этом месяце будет дополнительный выходной. 24 августа украинцы отметят главный государственный праздник — День независимости.
Дата выпадает на понедельник, который, согласно распоряжению Кабмина, будет выходным.
Факты ICTV публиковали календарь праздников в августе 2020, где можно следить за всеми важными датами.