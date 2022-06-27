Наприкінці червня українці відзначатимуть важливе державне свято – День Конституції України. Цей день є символом незалежної країни – десятки років тому було закріплено правові основи, суверенітет та територіальну цілісність вільної України.

Коли святкують День Конституції України та чи буде цей день вихідним у 2022 році, читайте в матеріалі.

День Конституції 2022 – дата

Традиційно День Конституції України відзначають 28 червня – у 2022 році ми святкуватимемо його вже 26-й рік поспіль. Наразі це свято особливо важливе для нас, адже ми боремося за майбутнє своєї країни.

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28 червня 2022 – вихідний чи робочий день

День Конституції України – державне свято, тож традиційно 28 червня вважається вихідним днем. Однак в умовах воєнного стану вихідного дня 28 червня 2022 року не буде – праця оплачуватиметься у звичайному порядку.

Історія Дня Конституції України

Відомо, що над документом працювали депутати у сесійній залі всю ніч із 27 до 28 червня 1996 року. На врегулювання всіх питань 315 народним обранцям знадобилося майже доба безперервних дискусій.

Вже 28 червня Верховна рада України ухвалила Конституцію України – документ не лише визначає права, суверенітет та територіальну цілісність, а й посилює авторитет України на світовій арені.

Вже зовсім скоро настане липень – середина літа принесе українцям величезну кількість свят, у тому числі професійних.

Наприклад, свій день відзначатимуть податківці, рибалки, бухгалтери та аудитори. На кінець місяця також припадає День хрещення Київської Русі – України. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.