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День Казанської ікони Божої Матері: історія, прикмети і заборони

3 Листопада 2021, 10:25 Валентина Чорна
День Казанської ікони Божої Матері: історія, прикмети і заборони

Традиційно, 4 листопада, віряни відзначають День Казанської ікони Божої Матері.

Ця ікона вважається чудотворною, тому допомагає боротися з негараздами і проблемами.

Історія свята День Казанської ікони Божої Матері

Згідно переказам, явище ікони відбулося 21 липня 1579 року. Тоді в Казані сталася сильна пожежа, яка знищила багато будинків і споруд.

Богородиця тричі з’являлася уві сні 9-річній Матроні і просила відкопати її ікону у згарищі згорілого будинку. Спочатку дівчинці ніхто не вірив, але згодом її мати погодилася піти у вказане місце. Там вони знайшли красиву ікону, яка зовсім не постраждала від вогню.

Відтоді, у Казанської ікони Божої Матері просять здоров’я, зцілення від важких хвороб і благополуччя. Вона вважається покровителькою жінок, тому їй моляться для позбавлення від скорботи і печалі.

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Що можна робити в День Казанської ікони Божої Матері

У День Казанської ікони Божої Матері варто сходити до церкви та помолитися за здоров’я своїх рідних. Також у свято заведено сповідатися.

Потім можна накрити стіл і запросити в гості друзів та рідних. День Казанської ікони Божої Матері є сприятливим для весіль та гучних гулянь.

Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері

  • Зловживати алкоголем;
  • вступати в конфліктні ситуації;
  • заздрити і обговорювати інших;
  • здійснювати магічні обряди;
  • шити і прати;
  • займатися фізичною важкою працею.
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Теги
ікона , Церковні свята
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