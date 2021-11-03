День Казанської ікони Божої Матері: історія, прикмети і заборони

Традиційно, 4 листопада, віряни відзначають День Казанської ікони Божої Матері.

Ця ікона вважається чудотворною, тому допомагає боротися з негараздами і проблемами.

Історія свята День Казанської ікони Божої Матері

Згідно переказам, явище ікони відбулося 21 липня 1579 року. Тоді в Казані сталася сильна пожежа, яка знищила багато будинків і споруд.

Богородиця тричі з’являлася уві сні 9-річній Матроні і просила відкопати її ікону у згарищі згорілого будинку. Спочатку дівчинці ніхто не вірив, але згодом її мати погодилася піти у вказане місце. Там вони знайшли красиву ікону, яка зовсім не постраждала від вогню.

Відтоді, у Казанської ікони Божої Матері просять здоров’я, зцілення від важких хвороб і благополуччя. Вона вважається покровителькою жінок, тому їй моляться для позбавлення від скорботи і печалі.

Що можна робити в День Казанської ікони Божої Матері

У День Казанської ікони Божої Матері варто сходити до церкви та помолитися за здоров’я своїх рідних. Також у свято заведено сповідатися.

Потім можна накрити стіл і запросити в гості друзів та рідних. День Казанської ікони Божої Матері є сприятливим для весіль та гучних гулянь.

Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері