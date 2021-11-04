4 листопада святкують День Казанської ікони Божої Матері. Всенародна святиня є символом єдності народу та захисницею всіх жінок на землі. В неї просять за дітей, чоловіків, а також про добробут у сім’ї.
Цього дня прийнято вітати всіх близьких людей, бажаючи здоров’я та благополуччя. Факти ICTV підготували привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері в прозі та СМС.
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Нехай Казанська ікона
Сьогодні вас благословить,
Закриє біди на заслони,
Від усіх хвороб захистить!
Бажаю вам в цей день тепла,
В душі спокою і миру,
Щоб щасливим було життя
І тільки радість приносило!
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Нехай небеса над головою не дають згущуватися хмарам над вами, щоб берегли ангели від зла, напастей та бід. Нехай молитви будуть завжди почуті. Бажаю тепла та світу, розуміння та добра. З днем Казанської ікони Божої Матері!
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Ікону Божої Матері
Казанської згадуємо,
Всіх віруючих зі святом
Сьогодні вітаємо.
Нехай принесе ікона нам
Удачу, зцілення,
Любов, успіх, чудове
Величезне везіння!
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Нехай День Казанської ікони Божої Матері буде сповнений добром, радістю та відчуттям спокою! Нехай Бог оберігає і посилає лише щастя, мир та здоров’я! Бажаю, щоб кожна мить цього дня була осяяна вірою в краще, щирою надією і чистим коханням!
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Божа Матір Казанська
Вам подарує багато щастя,
Удачею неодмінно нагородить,
Теплотою, турботою оточить.
І завжди на допомогу прийде,
Вас від бід всіх збереже,
Спокій рідних нехай зберігає —
Кожен тепло її відчує.
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Нехай цей світлий, священний і такий важливий день принесе у кожну оселю милосердя, розуміння та душевне тепло. Нехай кожна молитва буде почута, а кожне важливе прохання допоможе врятувати життя. Нехай Божа Матір береже вас та ваших близьких.