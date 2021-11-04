4 листопада святкують День Казанської ікони Божої Матері. Всенародна святиня є символом єдності народу та захисницею всіх жінок на землі. В неї просять за дітей, чоловіків, а також про добробут у сім’ї.

Цього дня прийнято вітати всіх близьких людей, бажаючи здоров’я та благополуччя. Факти ICTV підготували привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері в прозі та СМС.

***

Нехай Казанська ікона

Сьогодні вас благословить,

Закриє біди на заслони,

Від усіх хвороб захистить!

Бажаю вам в цей день тепла,

В душі спокою і миру,

Щоб щасливим було життя

І тільки радість приносило!

***

Нехай небеса над головою не дають згущуватися хмарам над вами, щоб берегли ангели від зла, напастей та бід. Нехай молитви будуть завжди почуті. Бажаю тепла та світу, розуміння та добра. З днем Казанської ікони Божої Матері!

***

Ікону Божої Матері

Казанської згадуємо,

Всіх віруючих зі святом

Сьогодні вітаємо.

Нехай принесе ікона нам

Удачу, зцілення,

Любов, успіх, чудове

Величезне везіння!

***

Нехай День Казанської ікони Божої Матері буде сповнений добром, радістю та відчуттям спокою! Нехай Бог оберігає і посилає лише щастя, мир та здоров’я! Бажаю, щоб кожна мить цього дня була осяяна вірою в краще, щирою надією і чистим коханням!

***

Божа Матір Казанська

Вам подарує багато щастя,

Удачею неодмінно нагородить,

Теплотою, турботою оточить.

І завжди на допомогу прийде,

Вас від бід всіх збереже,

Спокій рідних нехай зберігає —

Кожен тепло її відчує.

***

Нехай цей світлий, священний і такий важливий день принесе у кожну оселю милосердя, розуміння та душевне тепло. Нехай кожна молитва буде почута, а кожне важливе прохання допоможе врятувати життя. Нехай Божа Матір береже вас та ваших близьких.