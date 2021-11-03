День Казанской иконы Божьей Матери: история, приметы и запреты

Традиционно, 4 ноября, верующие отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Эта икона считается чудотворной, потому помогает бороться с неурядицами и проблемами.

История праздника День Казанской иконы Божьей Матери

Считается, что явление иконы произошло 21 июля 1579 года. Тогда в Казани был сильный пожар, который уничтожил много домов и сооружений.

Богородица трижды появлялась во сне 9-летней Матроне и просила откопать ее икону в пепелище сгоревшего дома. Сначала девочке никто не верил, но потом ее мать согласилась пойти в указанное место. Там они нашли красивую икону, которая совсем не пострадала от огня.

С тех пор, в Казанской иконы Божьей Матери просят здоровья, исцеления от тяжелых болезней и благополучия.

Она считается покровительницей женщин, поэтому ей молятся для избавления от скорби и печали.

Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери

В День Казанской иконы Божией Матери следует сходить в церковь и помолиться за здоровье своих родных. Также в праздник принято исповедоваться.

Затем можно накрыть стол и пригласить в гости друзей и родных. День Казанской иконы Божией Матери благоприятен для свадеб и громких гуляний.

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери