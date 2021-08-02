2 серпня відзначають День пророка Іллі. Його вважають покровителем воїнів.

На іконах він зображений у вигляді старця на вогняній колісниці, що вражає грішників громом і блискавкою. Цей пророк ретельно стежить за виконанням людських і божих законів. Саме йому була присвячена перша церква, побудована на Русі.

Традиції та заборони на День Іллі

Гучні бенкети на честь пророка Іллі почали влаштовувати ще в Візантії в ІХ-Х століттях.

Після прийняття християнства на Русі його вважали наступником громовержця Перуна. Тому День Іллі став святом для всіх воїнів.

Наші предки 2 серпня поминали полеглих у бою, приносили жертви і освячували зброю.

У народі є повір’я, що в цей день Ілля катається небом, а один з коней його колісниці опускає в воду підкову – і вона стає холодною. Тому 2 серпня заборонено купатися.

Не можна також складати сіно – пророк Ілля обов’язково спалить його, вразивши своєю блискавкою.

Заборонено випасати худобу – можуть вовки загризти або ж Ілля нашле на пастуха і тварин блискавку.

За одним із повір’їв, злі духи, яких пророк вражає своїми стрілами, перетворюються на кішок, собак та інших звірів. Тому небезпечно пускати тварин в будинок.

Прикмети на День Іллі

Яка погода на Іллю, така буде і на Воздвиження (27 вересня).

Дощ 2 серпня віщує багатий урожай, а суха погода – пожежі.

Якщо сухо – ще шість тижнів буде така погода.

Дощова вода, зібрана на Іллі, змиває усі хвороби та захищає від пристріту і чаклунства. Тому, якщо у цей день потрапили під дощ, весь рік буде міцне здоров’я.

Сильний грім 2 серпня – буде часто хворіти голова.

Якщо купатися після Дня Іллі – можна потонути або захворіти.

Варто зазначити, що православний календар на останній місяць літа налічує чимало важливих свят. Наприклад, 14 серпня – початок Успенського посту, 19 серпня – Преображення Господнє, 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. Календар церковних свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.