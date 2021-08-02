2 августа отмечают День пророка Ильи. Его считают покровителем воинов.
На иконах он изображен в виде старика на огненной колеснице, поражающего грешников громом и молнией. Этот пророк тщательно следит за выполнением человеческих и божьих законов. Именно ему была посвящена первая церковь, построенная на Руси.
Традиции и запреты на Ильин день
Шумные пиршеста в честь пророка Ильи начали устраивать еще в Византии в ІХ-Х веках.
После принятия христианства на Руси его считали приемником громовержца Перуна. Поэтому День Ильи стал праздником для всех воинов.
Наши предки 2 августа поминали павших в бою, приносили жертвы и освящали оружие.
В народе есть поверье, что в этот день Илья катается по небу, а одна из лошадей его колесницы опускает в воду подкову – и она становится холодной. Поэтому 2 августа запрещено купаться.
Нельзя также складывать сено – пророк Илья обязательно сожжет его, поразив своей молнией.
Запрещено пасти скот – могут волки загрызть или Илья нашлет на пастуха и животных молнию.
По одному из поверий, злые духи, которых пророк поражает своими стрелами, превращаются в кошек, собак и других зверей. Поэтому опасно пускать животных в дом.
Приметы на Ильин день
- Какая погода на Илью, такая будет и на Воздвижение (27 сентября).
- Дождь 2 августа предвещает богатый урожай, а сухая погода – пожары.
- Если сухо – еще шесть недель будет такая погода.
- Дождевая вода, собранная на Ильи, смывает все болезни и защищает от сглаза и колдовства. Поэтому, если в этот день попали под дождь, весь год будет крепкое здоровье.
- Сильный гром 2 августа – будет часто болеть голова.
- Если купаться после Ильина дня – можно утонуть или заболеть.
Стоит отметить, что православный календарь на последний месяц лета насчитывает немало важных праздников. Например, 14 августа — начало Успенского поста, 19 августа — Преображение Господне, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Календарь церковных праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.