Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

Ильин день 2021: традиции и приметы праздника

2 августа 2021, 08:00 Валентина Летяк
Ильин день 2021: традиции и приметы праздника

2 августа отмечают День пророка Ильи. Его считают покровителем воинов.

На иконах он изображен в виде старика на огненной колеснице, поражающего грешников громом и молнией. Этот пророк тщательно следит за выполнением человеческих и божьих законов. Именно ему была посвящена первая церковь, построенная на Руси.

Традиции и запреты на Ильин день

Шумные пиршеста в честь пророка Ильи начали устраивать еще в Византии в ІХ-Х веках.

После принятия христианства на Руси его считали приемником громовержца Перуна. Поэтому День Ильи стал праздником для всех воинов.

Наши предки 2 августа поминали павших в бою, приносили жертвы и освящали оружие.

В народе есть поверье, что в этот день Илья катается по небу, а одна из лошадей его колесницы опускает в воду подкову – и она становится холодной. Поэтому 2 августа запрещено купаться.

Нельзя также складывать сено – пророк Илья обязательно сожжет его, поразив своей молнией.

Запрещено пасти скот – могут волки загрызть или Илья нашлет на пастуха и животных молнию.

По одному из поверий, злые духи, которых пророк поражает своими стрелами, превращаются в кошек, собак и других зверей. Поэтому опасно пускать животных в дом.

Приметы на Ильин день

  • Какая погода на Илью, такая будет и на Воздвижение (27 сентября).
  • Дождь 2 августа предвещает богатый урожай, а сухая погода – пожары.
  • Если сухо – еще шесть недель будет такая погода.
  • Дождевая вода, собранная на Ильи, смывает все болезни и защищает от сглаза и колдовства. Поэтому, если в этот день попали под дождь, весь год будет крепкое здоровье.
  • Сильный гром 2 августа – будет часто болеть голова.
  • Если купаться после Ильина дня – можно утонуть или заболеть.

Стоит отметить, что православный календарь на последний месяц лета насчитывает немало важных праздников. Например, 14 августа — начало Успенского поста, 19 августа — Преображение Господне, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Календарь церковных праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Теги
Календар , прикмети , Свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка