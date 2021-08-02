2 августа отмечают День пророка Ильи. Его считают покровителем воинов.

На иконах он изображен в виде старика на огненной колеснице, поражающего грешников громом и молнией. Этот пророк тщательно следит за выполнением человеческих и божьих законов. Именно ему была посвящена первая церковь, построенная на Руси.

Традиции и запреты на Ильин день

Шумные пиршеста в честь пророка Ильи начали устраивать еще в Византии в ІХ-Х веках.

После принятия христианства на Руси его считали приемником громовержца Перуна. Поэтому День Ильи стал праздником для всех воинов.

Наши предки 2 августа поминали павших в бою, приносили жертвы и освящали оружие.

В народе есть поверье, что в этот день Илья катается по небу, а одна из лошадей его колесницы опускает в воду подкову – и она становится холодной. Поэтому 2 августа запрещено купаться.

Нельзя также складывать сено – пророк Илья обязательно сожжет его, поразив своей молнией.

Запрещено пасти скот – могут волки загрызть или Илья нашлет на пастуха и животных молнию.

По одному из поверий, злые духи, которых пророк поражает своими стрелами, превращаются в кошек, собак и других зверей. Поэтому опасно пускать животных в дом.

Приметы на Ильин день

Какая погода на Илью, такая будет и на Воздвижение (27 сентября).

Дождь 2 августа предвещает богатый урожай, а сухая погода – пожары.

Если сухо – еще шесть недель будет такая погода.

Дождевая вода, собранная на Ильи, смывает все болезни и защищает от сглаза и колдовства. Поэтому, если в этот день попали под дождь, весь год будет крепкое здоровье.

Сильный гром 2 августа – будет часто болеть голова.

Если купаться после Ильина дня – можно утонуть или заболеть.

Стоит отметить, что православный календарь на последний месяц лета насчитывает немало важных праздников. Например, 14 августа — начало Успенского поста, 19 августа — Преображение Господне, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Календарь церковных праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.