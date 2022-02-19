День Державного герба: 5 цікавих фактів про тризуб

У 1992 році Верховна Рада України прийняла тризуб як Малий Герб України. Конкурс щодо створення проєкту Державного Герба України проводили у 1991 році – тоді представили понад 200 варіантів, з яких журі обрало лише один.

Примітно, що 192 з них містили зображення тризуба в різних контекстах.

Великий Герб України

У Конституції України зазначено існування Малого та Великого Гербів України. Перший затвердили на початку 90-х років, але великого досі офіційно не затверджено.

Щодо цієї теми вже давно існують різні думки. Багато фахівців запевняють у необхідності розробки нового ескізу українського герба. Інші вважають, що треба залишити знаменитий тризуб.

Цікаві факти про Герб України

Тризуб уособлює для українців зв’язок із батьківщиною. Він також символізує боротьбу за незалежність та свободу країни. Багато хто також вважає, що тризуб має магічну силу оберегу. Народи Сходу та Середземномор’я з давніх-давен бачать у ньому захист від негативних подій.

Іноді тризуб використовують як оберіг. Цей символ здавна відомий народам Сходу та Середземномор’я саме як захист від негативних подій.

Як виник Герб України

Суперечки про походження цього знака точаться досі, попри те, що тризуб має давню історію.

Найдавніше його зображення датується X століттям. Зображення Герба можна побачити на стародавніх речах часів Київської Русі – на золотих монетах, звичайному посуді, офіційних печатках, якими затверджували різні договори.

Тризуб також вважають спадковим знаком нащадків Володимира Великого – ще князь карбував цей символ на монетах.

Що означає тризуб

Сьогодні існує багато теорій значення тризубу, однак жодна з них не має чіткого тлумачення. Не виключається версія, що це релігійний символ. Також є гіпотеза, що тризуб – це знак триєдності світу та символ культу Сонця.

Іноді тризуб тлумачать як монограму зображення перших букв імені Володимира. Інші люди бачать у ньому зашифроване слово воля.

Ключова подія державотворення України

Верховна Рада України визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України та виразником національної ідеї свободи.