День Государственного герба: 5 интересных фактов о трезубце

В 1992 году Верховная Рада Украины приняла трезубец как Малый Герб Украины. Конкурс относительно создания проекта Государственного Герба Украины проводили в 1991 году — тогда представили более 200 вариантов, из которых жюри выбрало только один.

Примечательно, что 192 из них содержали изображение тризуба в разных контекстах.

Большой Герб Украины

В Конституции Украины указано существование Малого и Большого Гербов Украины. Первый утвердили в начале 90-х годов, но большой до сих пор официально не утвержден.

Относительно этой темы давно есть разные мнения. Многие специалисты уверяют в необходимости разработки нового эскиза украинского герба. Другие считают, что нужно оставить знаменитый трезубец.

Интересные факты о Гербе Украины

Трезубец олицетворяет собой для украинцев связь с родиной. Он также символизирует борьбу за независимость и свободу страны. Многие также считают, что трезубец имеет магическую силу оберега. Народы Востока и Средиземноморья с давних времен видят в нем защиту от негативных событий.

Иногда трезубец используют как оберег. Этот символ издавна известен народам Востока и Средиземноморья именно как защита от негативных событий.

Как возник Герб Украины

Споры о происхождении этого знака идут до сих пор, несмотря на то, что трезубец имеет давнюю историю.

Древнейшее его изображение датируется X веком. Изображение Герба можно увидеть на древних вещах времен Киевской Руси — на золотых монетах, обычной посуде, официальных печатях, которыми утверждали различные договоры.

Трезубец также считают наследственным знаком потомков Владимира Великого — еще князь чеканил этот символ на монетах.

Что значит трезубец

Сегодня существует много теорий значения трезубца, однако ни одна из них не имеет четкого толкования. Не исключается версия, что это религиозный символ. Также есть гипотеза, что трезубец — это знак триединства мира и символ культа Солнца.

Иногда трезубец толкуют как монограмму изображения первых букв имени Владимир. Другие же люди видят в нем зашифрованное слово воля.

Ключевое событие государствообразования Украины

Верховная Рада Украины признала Революцию достоинства ключевым событием государствообразования Украины и выразителем национальной идеи свободы.