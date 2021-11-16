День Ч і тиждень божевільних знижок – як в АЛЛО проходитиме Чорна п’ятниця

Найграндіозніша, наймасштабніша, най-най і багато інших красивих епітетів про акцію, які немає сенсу говорити, адже Чорна п’ятниця 2021 – той день, коли потрібно діяти: обирати, купувати і економити.

Якщо ви вже давно мрієте придбати нову техніку, гаджети та електроніку, саме час озброюватися кредитною карткою і починати підбирати собі що-небудь до смаку.

Національний маркетплейс АЛЛО оголошує тиждень великокаліберних знижок в період з 17 по 28 листопада – в ці дні ви зможете зробити своє життя більш комфортним і легким за допомогою корисних покупок.

Цей невеликий матеріал допоможе вам краще підготуватися до Чорної п’ятниці: далі ми розповімо всі необхідні деталі і поділимося порадами, які допоможуть вичавити максимум користі з щорічної осінньої розпродажі.

Як правильно купувати на Чорну п’ятницю

Що б ви не робили, за що б не бралися, у вас повинен бути план. Здійснювати покупки потрібно на холодну голову, щоб на емоціях не розтринькати бюджет на другорядні чи малозначущі товари, тому ми рекомендуємо заздалегідь взяти блокнот і ручку, сісти і ретельно все обміркувати:

Оцініть свій бюджет – скільки грошей ви можете витратити під кінець листопада. Встановіть суворі рамки і намагайтеся не вилазити за них, щоб згодом не зіткнутися з фінансовими труднощами. Складіть список бажань по зростаючій – на першому місці повинні бути ті товари і техніка, які вам потрібні в першу чергу. Під час Чорної п’ятниці рухайтеся поступово від більш пріоритетного до менш пріоритетного, не відволікаючись на маркетингові хитрощі і рекламу.

Також буде корисно зареєструватися на сайті Алло завчасно – це дозволить вам першим отримувати повідомлення про найкращі знижки.

Цього року в багатьох галузях гостро відчувається дефіцит товарів, тому для інтернет-магазину Алло передплатники і користувачі програми в пріоритеті.

Передплатники і користувачі програми зможуть скористатися послугою доставки АЛЛО Express, щоб отримати товар прямо в день замовлення – це за умови, що обрана позиція буде в наявності на складах вашого міста.

А якщо виникнуть питання або потрібна допомога, ви завжди зможете скористатися послугою Експерт Онлайн, щоб по відеозв’язку поспілкуватися з консультантом – він допоможе у всіх подробицях розглянути бажаний товар, можна буде навіть включити і оцінити працездатність основних функцій.

Для мільйонів людей по всьому світу Чорна п’ятниця – це шикарна можливість закупитися подарунками для рідних і близьких на Новий рік і Різдво.

Це рідкісний шанс з відчутною знижкою отримати дорогу техніку, гаджети та аксесуари, тому приєднуйтесь і вперед, робити своє життя ще більш щасливим і комфортним.