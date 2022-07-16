16 липня в Україні відзначають важливе професійне свято – День бухгалтера та аудитора України. 2022 року день припадає на суботу.

Саме час привітати тих, хто допомагає великим корпораціям та навіть дрібним компаніям триматися на плаву. Робота з величезною кількістю інформації, цифр та символів потребує максимальної концентрації, адже праця дуже відповідальна.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем бухгалтера України у листівках, які наповнять день радістю та зарядять позитивом. Приємні картинки точно піднімуть настрій друзям та близьким.

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Історія свята бере свій початок ще 2004 року – тоді це сталося з ініціативи другого Президента України Леоніда Кучми. Вже у 2018 році день перейменували на День бухгалтера та аудитора України.

Традиційно, цю важливу дату заведено відзначати у колективі, де вся увага була на бухгалтерах та їхній роботі. Нерідко керівники нагороджують преміями чи грамотами тих, хто старанно працював.

Липень у розпалі – зовсім скоро вже настане серпень. Наприклад, третій місяць літа розпочнеться з Дня інкасатора, а свій день також відзначатимуть військові, ветеринари та навіть археологи. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.