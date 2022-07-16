16 июля в Украине отмечают важный профессиональный праздник — День бухгалтера и аудитора Украины. В 2022 году день приходится на субботу.

Самое время поздравить тех, кто помогает крупным корпорациям и даже мелким компаниям держаться на плаву. Работа с огромным количеством информации, цифр и символов требует максимальной концентрации, ведь труд очень ответственный.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем бухгалтера Украины в открытках, которые наполнят день радостью и зарядят позитивом. Приятные картинки точно поднимут настроение друзьям и близким.

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История праздника берет свое начало еще в 2004 году — тогда это произошло по инициативе второго Президента Украины Леонида Кучмы. Уже в 2018 году день переименовали в День бухгалтера и аудитора Украины.

Традиционно, эту важную дату принято отмечать в коллективе, где все внимание было на бухгалтерах и их работе. Нередко руководители награждают премиями или грамотами тех, кто усердно работал.

Июль в самом разгаре — совсем скоро уже наступит август. К примеру, третий месяц лета начнется со Дня инкассатора, а свой день также будут отмечать военные, ветеринары, и даже археологи. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.