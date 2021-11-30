День ангела Вікторії відзначають 30 листопада. Власниці цього імені святкують іменини кілька разів на рік, оскільки цю дату встановлюють, орієнтуючись на святих, яких згадують цього дня. Так, 30 листопада – Вікторії Кордувійської.

Ім’я Вікторія доволі популярне та поширене, напевно у вашому оточенні є його власниця. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Вікторії у листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Вікторії в листівках

Привітання з днем ангела Вікторії у СМС

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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З днем ангела, Вікторіє, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

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Від щирого серця бажаю, Віко,

Тобі посмішок, позитиву.

Завжди жити з радістю і шиком,

Вільно, круто і щасливо!

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Віці помагає,

Ангел покровитель!

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Віри, надії, любові, достатку,

Миру, наснаги, здоров’я, тепла.

Хай тебе добре твоє янголятко

Оберігає від смутку та зла.

Люба, Вікторіє, хай Бог помагає!

Радість дарує на ниві буття.

Щастя й удачу завжди посилає,

Змістом наповнює гарне життя.

***

З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Значення імені Вікторія

Ім’я Вікторія латинського походження та у перекладі означає переможниця. Дівчина з цим ім’ям більше довіряє логіці, ніж інтуїції. Більшу частину часу вона зосереджена, тож можна подумати, що вона сердиться.

Вікторія чудовий керівник, незважаючи на те, що до команди роботи вона не пристосована. Покладається лише на себе і є відповідальним співробітником.

Власниця цього імені ревнива, тому її обранцю варто бути акуратнішим у спілкуванні з іншими дівчатами, інакше доведеться довго пояснюватися. Вікторія закрита, потрапити до її близького кола людей, яким вона довіряє, не так просто. Якщо вона ділиться з вами своїми переживаннями, це означає, що довіряє вам.