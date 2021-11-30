День ангела Виктории отмечают 30 ноября. Обладательницы этого имени празднуют именины несколько раз за год, поскольку эту дату устанавливают, ориентируясь на святых, который вспоминают в этот день. Так, 30 ноября — Виктории Кордувийской.

Имя Виктория довольно популярное и распространенной, наверняка в вашем окружении есть его обладательница. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Виктории в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Виктории в открытках

Поздравления с днем ангела Виктории в СМС

***

Для Вики в праздник пожелаю

Два океана доброты,

Любви без берега и края

И исполнения мечты.

Чудесных, радостных моментов,

Отважных, преданных друзей

И самых теплых комплиментов,

И бесконечно ярких дней!

***

Золотятся солнца блики:

Именины ведь у Вики!

Поздравляем! Поздравляем!

Быть успешною желаем!

***

Вика, я желаю счастья,

Оставайся настоящей,

Самой умной в жизни будь,

О плохом ты позабудь.

Важно меру знать в делах,

Пусть неведом будет страх,

За себя ты в жизни стой,

Верь в огромную любовь!

***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела Нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет!

***

С днем ангела, Виктория, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

Значение имени Виктория

Имя Виктория латинского происхождения и в переводе означает победительница. Девушка с этим именем больше доверяет логике, нежели интуиции. Большую часть времени она сосредоточена, что можно перепутать с сердитостью.

Виктория хороший руководитель, несмотря на то, что к командой работе она не приспособлена. Полагается только на себя и является ответственным сотрудником.

Обладательница этого имени ревнива, поэтому ее избраннику стоит быть аккуратнее в общении с другими девушками, иначе придется долго объясняться. Виктория закрыта, попасть в ее близкий круг людей, которым она доверяет, не так то просто. Если она делится с вами своими переживаниями, значит доверяет вам.