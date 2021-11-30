День ангела Виктории отмечают 30 ноября. Обладательницы этого имени празднуют именины несколько раз за год, поскольку эту дату устанавливают, ориентируясь на святых, который вспоминают в этот день. Так, 30 ноября — Виктории Кордувийской.
Имя Виктория довольно популярное и распространенной, наверняка в вашем окружении есть его обладательница. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Виктории в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Виктории в открытках
Поздравления с днем ангела Виктории в СМС
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Для Вики в праздник пожелаю
Два океана доброты,
Любви без берега и края
И исполнения мечты.
Чудесных, радостных моментов,
Отважных, преданных друзей
И самых теплых комплиментов,
И бесконечно ярких дней!
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Золотятся солнца блики:
Именины ведь у Вики!
Поздравляем! Поздравляем!
Быть успешною желаем!
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Вика, я желаю счастья,
Оставайся настоящей,
Самой умной в жизни будь,
О плохом ты позабудь.
Важно меру знать в делах,
Пусть неведом будет страх,
За себя ты в жизни стой,
Верь в огромную любовь!
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Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела Нет,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет!
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С днем ангела, Виктория, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
Значение имени Виктория
Имя Виктория латинского происхождения и в переводе означает победительница. Девушка с этим именем больше доверяет логике, нежели интуиции. Большую часть времени она сосредоточена, что можно перепутать с сердитостью.
Виктория хороший руководитель, несмотря на то, что к командой работе она не приспособлена. Полагается только на себя и является ответственным сотрудником.
Обладательница этого имени ревнива, поэтому ее избраннику стоит быть аккуратнее в общении с другими девушками, иначе придется долго объясняться. Виктория закрыта, попасть в ее близкий круг людей, которым она доверяет, не так то просто. Если она делится с вами своими переживаниями, значит доверяет вам.