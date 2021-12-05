У неділю, 5 грудня, іменини відзначають власники імені Василь. Не забудьте привітати винуватця свята з Днем ангела!

Це чоловіче особове ім’я грецького походження від (грец. βασιλιάς), що означає царський.

Яскраві привітання з днем ангела Василя в листівках і СМС підготували Факти ICTV, для того, щоб ви змогли привітати знайомого володаря цього імені.

Привітання з днем ангела Василя в листівках

Привітання з днем ангела Василя в СМС

***

З Днем ангела, Василь,

Ти — неймовірний, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

Василь, нині свято в тебе,

З днем ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

***

В День Василя побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було, щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасний повсякчас.

Ви, Василю, наш любий,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для Ваш час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

Значення імені Василь

Ім’я має родинні форми в інших країнах, наприклад, Безіл у Британії, Базиль у Франції, Базиліо в Іспанії і Базилиу в Португалії. Крім цього, синонімами є імена Василь, Паси, Базилиус.

При хрещенні Василь може зберегти це ім’я, так як воно присутнє в церковних святцях.

Василь зазвичай відрізняється від інших хлопців. Поки більшість дітей веселиться, грає і бігає по двору, хлопець спокійний і врівноважений. Він ніколи не хуліганить. Він любить проводити час на самоті, йому подобаються спокійні розваги, наприклад, читання книг або настільні ігри.