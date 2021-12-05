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День ангела Василя: яскраві привітання в листівках і СМС

5 Грудня 2021, 13:35
Абрамова Юлія редакторка стрічки
День ангела Василя: яскраві привітання в листівках і СМС

У неділю, 5 грудня, іменини відзначають власники імені Василь. Не забудьте привітати винуватця свята з Днем ангела!

Це чоловіче особове ім’я грецького походження від (грец. βασιλιάς), що означає царський.

Яскраві привітання з днем ангела Василя в листівках  і СМС підготували Факти ICTV, для того, щоб ви змогли привітати знайомого володаря цього імені.

Привітання з днем ангела Василя в листівках

Привітання з днем ангела Василя в СМС

***

З Днем ангела, Василь,
Ти — неймовірний, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.

***

Василь, нині свято в тебе,
З днем ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!

***

В День Василя побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було, щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!

***

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасний повсякчас.
Ви, Василю, наш любий,
Завжди радуєте нас.
Хочу побажать сьогодні
В цей святковий для Ваш час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

Значення імені Василь

Ім’я має родинні форми в інших країнах, наприклад, Безіл у Британії, Базиль у Франції, Базиліо в Іспанії і Базилиу в Португалії. Крім цього, синонімами є імена Василь, Паси, Базилиус.

При хрещенні Василь може зберегти це ім’я, так як воно присутнє в церковних святцях.

Василь зазвичай відрізняється від інших хлопців. Поки більшість дітей веселиться, грає і бігає по двору, хлопець спокійний і врівноважений. Він ніколи не хуліганить. Він любить проводити час на самоті, йому подобаються спокійні розваги, наприклад, читання книг або настільні ігри.

Теги
іменини , Свята , Україна , Церковні свята
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