В воскресенье, 5 декабря, именины отмечают владельцы имени Василий. Не забудьте поздравить виновника торжества с Днем ангела!

Это мужское особое имя греческого происхождения (греч. βασιλιάς), что означает царский.

Яркие поздравления с днем ангела Василия в открытках и СМС подготовили Факты ICTV, для того чтобы вы смогли поздравить знакомого обладателя этого имени.

Поздравления с днем ангела Василия в открытках

Поздравление с днем ангела Василия в СМС

***

С Днем ангела, Василий,

Ты невероятный, как всегда.

И мои искренние поздравления

В день праздничный этот прими.

Чтобы тело нежилось от ласки

А уши – от приятных слов.

Чтобы друзья не надевали маски,

И чтобы не было врагов.

***

Василий, ныне праздник у тебя,

С днем ​​ангела поздравляю!

И это приветствие в стихах

Тебе отправляю.

Желаю жить и не тосковать,

Друзьями всегда дорожить!

Пусть ангел твой тебя любит,

От беды всегда уберегает!

***

В День Василия пожеланий

Желаю искренних и шлю поздравления!

Счастья, радости, вдохновения,

Было, чтобы светлым настоящее,

Жизнь презенты дарила,

Ненастье дом твой обходили!

***

Словно звездочка в небе,

Вы прекрасны во все время.

Вы, Василий, наш дорогой,

Всегда радуете нас.

Хочу пожелать сегодня

В это праздничное для Вас время,

Море радости и любви,

Поцелуй – вот для Вас!

Значение имени Василий

Имя имеет родственные формы в других странах, например, Бэзил в Британии, Базиль во Франции, Базилио в Испании и Базилиу в Португалии. Кроме этого, синонимами являются имена Василий, Пасы, Базилиус.

При крещении Василий может сохранить это имя, потому что оно присутствует в церковных святцах.

Василий обычно отличается от других ребят. Пока большинство детей веселится, играет и бегает по двору, парень спокоен и уравновешен. Он никогда не хулиганит. Он любит проводить время в одиночестве, ему нравятся спокойные развлечения, например, чтение книг или настольные игры.