В воскресенье, 5 декабря, именины отмечают владельцы имени Василий. Не забудьте поздравить виновника торжества с Днем ангела!
Это мужское особое имя греческого происхождения (греч. βασιλιάς), что означает царский.
Яркие поздравления с днем ангела Василия в открытках и СМС подготовили Факты ICTV, для того чтобы вы смогли поздравить знакомого обладателя этого имени.
Поздравления с днем ангела Василия в открытках
Поздравление с днем ангела Василия в СМС
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С Днем ангела, Василий,
Ты невероятный, как всегда.
И мои искренние поздравления
В день праздничный этот прими.
Чтобы тело нежилось от ласки
А уши – от приятных слов.
Чтобы друзья не надевали маски,
И чтобы не было врагов.
***
Василий, ныне праздник у тебя,
С днем ангела поздравляю!
И это приветствие в стихах
Тебе отправляю.
Желаю жить и не тосковать,
Друзьями всегда дорожить!
Пусть ангел твой тебя любит,
От беды всегда уберегает!
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В День Василия пожеланий
Желаю искренних и шлю поздравления!
Счастья, радости, вдохновения,
Было, чтобы светлым настоящее,
Жизнь презенты дарила,
Ненастье дом твой обходили!
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Словно звездочка в небе,
Вы прекрасны во все время.
Вы, Василий, наш дорогой,
Всегда радуете нас.
Хочу пожелать сегодня
В это праздничное для Вас время,
Море радости и любви,
Поцелуй – вот для Вас!
Значение имени Василий
Имя имеет родственные формы в других странах, например, Бэзил в Британии, Базиль во Франции, Базилио в Испании и Базилиу в Португалии. Кроме этого, синонимами являются имена Василий, Пасы, Базилиус.
При крещении Василий может сохранить это имя, потому что оно присутствует в церковных святцах.
Василий обычно отличается от других ребят. Пока большинство детей веселится, играет и бегает по двору, парень спокоен и уравновешен. Он никогда не хулиганит. Он любит проводить время в одиночестве, ему нравятся спокойные развлечения, например, чтение книг или настольные игры.