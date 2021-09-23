23 вересня відзначають день ангела Тетяни. Це ім’я має дві версії походження – давньоримську та давньогрецьку.

Яскраві привітання з днем ангела Тетяни в листівках і СМС підготували Факти ICTV, для того, щоб ви змогли привітати знайому володарку цього імені.

Привітання з днем ангела Тетяни в листівках

Привітання з днем ангела Тетяни в СМС

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З Днем ангела, Танюша, Таня,

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

Тетяно, нині свято в тебе,

З днем ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

***

В День Тетяни побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було, щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для Ваш час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

З Днем Тетяниним сердечно

Привітати тебе хочу,

Хай небесні тобі сили

Радість та любов пророчать.

Значення імені Тетяна

У перекладі з давньогрецької мови ім’я Тетяна означає упорядниця або засновниця. Володарка цього імені має мінливий настрій. Вона егоїстична та постійно вимагає уваги.

Працювати з колективом Тетяні не легко, їй завжди потрібен суперник, але незважаючи на це вона комунікабельна та легко заводить друзів. Володіє красномовністю, цілеспрямованістю, наполегливістю і настирливістю.

Чоловікові з Тетяною нелегко, оскільки вона деспотична, владна, ревнива і волелюбна. Крім того, її обранець практично зобов’язаний цілодобово співати їй дифірамби. Власниця цього імені є турботливою мамою і з появою дітей змінюється в кращу сторону.