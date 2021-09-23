23 вересня відзначають день ангела Тетяни. Це ім’я має дві версії походження – давньоримську та давньогрецьку.
Яскраві привітання з днем ангела Тетяни в листівках і СМС підготували Факти ICTV, для того, щоб ви змогли привітати знайому володарку цього імені.
Привітання з днем ангела Тетяни в листівках
Привітання з днем ангела Тетяни в СМС
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З Днем ангела, Танюша, Таня,
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
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Тетяно, нині свято в тебе,
З днем ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
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В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було, щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяно, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочу побажать сьогодні
В цей святковий для Ваш час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
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З Днем Тетяниним сердечно
Привітати тебе хочу,
Хай небесні тобі сили
Радість та любов пророчать.
Значення імені Тетяна
У перекладі з давньогрецької мови ім’я Тетяна означає упорядниця або засновниця. Володарка цього імені має мінливий настрій. Вона егоїстична та постійно вимагає уваги.
Працювати з колективом Тетяні не легко, їй завжди потрібен суперник, але незважаючи на це вона комунікабельна та легко заводить друзів. Володіє красномовністю, цілеспрямованістю, наполегливістю і настирливістю.
Чоловікові з Тетяною нелегко, оскільки вона деспотична, владна, ревнива і волелюбна. Крім того, її обранець практично зобов’язаний цілодобово співати їй дифірамби. Власниця цього імені є турботливою мамою і з появою дітей змінюється в кращу сторону.