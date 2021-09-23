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День ангела Тетяни: яскраві привітання в листівках і СМС

23 Вересня, 08:57 Каріна Зуєва
С днем ангела
Джерело: Pexels

23 вересня відзначають день ангела Тетяни. Це ім’я має дві версії походження – давньоримську та давньогрецьку.

Яскраві привітання з днем ангела Тетяни в листівках  і СМС підготували Факти ICTV, для того, щоб ви змогли привітати знайому володарку цього імені.

Привітання з днем ангела Тетяни в листівках

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Привітання з днем ангела Тетяни в СМС

***

З Днем ангела, Танюша, Таня,
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.

***

Тетяно, нині свято в тебе,
З днем ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!

***

В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було, щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!

***

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяно, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочу побажать сьогодні
В цей святковий для Ваш час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

***

З Днем Тетяниним сердечно
Привітати тебе хочу,
Хай небесні тобі сили
Радість та любов пророчать.

Значення імені Тетяна

У перекладі з давньогрецької мови ім’я Тетяна означає упорядниця або засновниця. Володарка цього імені має мінливий настрій. Вона егоїстична та постійно вимагає уваги.

Працювати з колективом Тетяні не легко, їй завжди потрібен суперник, але незважаючи на це вона комунікабельна та легко заводить друзів. Володіє красномовністю, цілеспрямованістю, наполегливістю і настирливістю.

Чоловікові з Тетяною нелегко, оскільки вона деспотична, владна, ревнива і волелюбна. Крім того, її обранець практично зобов’язаний цілодобово співати їй дифірамби. Власниця цього імені є турботливою мамою і з появою дітей змінюється в кращу сторону.

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Теги
іменини , Привітання , Привітання зі святами
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