Традиційно 28 січня в Україні відначають день ангела Олени. Це ім’я має грецьке походження, у перекладі воно означає “сонячне світло” або “сонячний промінь”.

Сьогодні варто привітати всіх власниць цього популярного імені. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з у листівках та СМС з днем ангела Олени.

Оригінальні привітання з днем ангела Олени у віршах

Сьогодні, Оленко, для тебе

Сонце сміється у небі

І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті.

І дятел на світанні відстукав привітання,

мишка – шкряботушка посмикала за вушко,

І котик походжає — тобі добра бажає.

***

Наче зіронька у небі, Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Олена, наша люба, завжди радуєте нас.

Побажаємо сьогодні, у святковий для Вас час,

Море радості й кохання, поцілунок – ось для Вас!

***

З днем ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі бажаю,

За душу людяну та простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел збагатить натхненням,

А Бог – людським благословенням!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З днем ангела Олено, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

Красиві привітання з днем ангела Олени у листівках

Значення імені Олена

Олена з дитинства росте доброю, життєрадісною та енергійною дівчинкою. Вона прагне дізнатися все на світі, любить вчитися і ділитися інформацією з іншими.

Власниця імені Олена завжди дуже активна та амбітна, має багато інтересів. Вона любить бути лідером і добре справляється з цією роллю.

Зазвичай в Олени багато друзів, вона займається саморозвитком, із задоволенням допомагає іншим. Багато людей поважають Олену за її працьовитість, цілеспрямованість і відданість.

У роботі Олена професійно і відповідально підходить до своїх обов’язків. Вона відмінно розкриває себе в тих професіях, де потрібен творчий розум або вміння спілкуватися з людьми.