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День ангела Олени: найкращі привітання в СМС та листівках

28 Січня 2022, 09:58
Юля Захарченко редакторка стрічки
девушка
Джерело: Depositphotos

Традиційно 28 січня в Україні відначають день ангела Олени. Це ім’я має грецьке походження, у перекладі воно означає “сонячне світло” або “сонячний промінь”.

Сьогодні варто привітати всіх власниць цього популярного імені. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з у листівках та СМС з днем ангела Олени.

Оригінальні привітання з днем ангела Олени у віршах

Сьогодні, Оленко, для тебе
Сонце сміється у небі
І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті.
І дятел на світанні відстукав привітання,
мишка – шкряботушка посмикала за вушко,
І котик походжає — тобі добра бажає.

***

Наче зіронька у небі, Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Олена, наша люба, завжди радуєте нас.
Побажаємо сьогодні, у святковий для Вас час,
Море радості й кохання, поцілунок – ось для Вас!

***

З днем ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі бажаю,
За душу людяну та простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел збагатить натхненням,
А Бог – людським благословенням!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З днем ангела Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!

Красиві привітання з днем ангела Олени у листівках

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

Значення імені Олена

Олена з дитинства росте доброю, життєрадісною та енергійною дівчинкою. Вона прагне дізнатися все на світі, любить вчитися і ділитися інформацією з іншими.

Власниця імені Олена завжди дуже активна та амбітна, має багато інтересів. Вона любить бути лідером і добре справляється з цією роллю.

Зазвичай в Олени багато друзів, вона займається саморозвитком, із задоволенням допомагає іншим. Багато людей поважають Олену за її працьовитість, цілеспрямованість і відданість.

У роботі Олена професійно і відповідально підходить до своїх обов’язків. Вона відмінно розкриває себе в тих професіях, де потрібен творчий розум або вміння спілкуватися з людьми.

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Теги
іменини , Привітання зі святами
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