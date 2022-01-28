Традиційно 28 січня в Україні відначають день ангела Олени. Це ім’я має грецьке походження, у перекладі воно означає “сонячне світло” або “сонячний промінь”.
Сьогодні варто привітати всіх власниць цього популярного імені. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з у листівках та СМС з днем ангела Олени.
Оригінальні привітання з днем ангела Олени у віршах
Сьогодні, Оленко, для тебе
Сонце сміється у небі
І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті.
І дятел на світанні відстукав привітання,
мишка – шкряботушка посмикала за вушко,
І котик походжає — тобі добра бажає.
***
Наче зіронька у небі, Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Олена, наша люба, завжди радуєте нас.
Побажаємо сьогодні, у святковий для Вас час,
Море радості й кохання, поцілунок – ось для Вас!
***
З днем ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі бажаю,
За душу людяну та простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел збагатить натхненням,
А Бог – людським благословенням!
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З днем ангела Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
Красиві привітання з днем ангела Олени у листівках
Значення імені Олена
Олена з дитинства росте доброю, життєрадісною та енергійною дівчинкою. Вона прагне дізнатися все на світі, любить вчитися і ділитися інформацією з іншими.
Власниця імені Олена завжди дуже активна та амбітна, має багато інтересів. Вона любить бути лідером і добре справляється з цією роллю.
Зазвичай в Олени багато друзів, вона займається саморозвитком, із задоволенням допомагає іншим. Багато людей поважають Олену за її працьовитість, цілеспрямованість і відданість.
У роботі Олена професійно і відповідально підходить до своїх обов’язків. Вона відмінно розкриває себе в тих професіях, де потрібен творчий розум або вміння спілкуватися з людьми.