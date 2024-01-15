У понеділок, 15 січня, відзначають День народження Вікіпедії, День капелюха та День полуничного морозива. Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Павла Фівейського.

Хто святкує іменини 15 січня 2024 року, а також прикмети та заборони на цей день – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні свято – 15 січня 2024 року

15 січня (28 січня за старим стилем) у церковному календарі – день пам’яті Павла Фівейського. Священнослужитель відомий своїм статусом першого християнського ченця та відлюдника-довгожителя. Він прожив 91 рік у повній самотності.

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Павло народився в Єгипті, він рано став сиротою, а його родичі влаштували гоніння, щоб відібрати майно святого. Фівейський тікав і переховувався, щоб зберегти життя. Він знайшов притулок у невеликій печері, а згодом облаштував її як оселю. Їжу Павлу приносили птахи, а сам святий увесь час проводив у молитвах.

Помер Павло Фівейський у віці 113 років, більшу частину життя він провів у печері осторонь від людей. Він вважається покровителем всіх нужденних, адже у нього самого був непростий життєвий шлях.

Хто святкує день ангела 15 січня 2024 року

День ангела сьогодні відзначають Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Олена, Ілона.

Що не можна робити 15 січня 2024 року

15 січня не можна сваритися з рідними та друзями, оскільки конфлікт може бути затяжним. Заборонено впускати в дім малознайомих людей, інакше вони можуть наврочити на когось з членів сім’ї.

Також не рекомендується позичати свої речі, тому що з ними можна віддати своє щастя.

Що можна робити сьогодні

У народі 15 січня називали Павлів день. Вважається, що від цього моменту дні потроху стають довшими, а тому наші предки говорили: Павло прийшов і день додав.

Сьогодні рекомендується помолитися, також день підходить для генерального прибирання та турботи про домашніх тварин і рослини.

Народні прикмети на 15 січня 2024 року