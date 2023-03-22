22 березня 2023 року в Україні святкують день ангела Наталії. Насправді власниці цього імені відзначають свої іменини п’ять разів на рік за церковним православним календарем:
- 11 січня;
- 22 березня;
- 31 березня;
- 8 вересня;
- 14 вересня.
На честь іменин Факти ICTV вирішили розкрити значення імені Наталія, а також підготували привітання з днем ангела у листівках і смс.
Значення імені Наталія та характер його власниці
Ім’я Наталя походить від латинського виразу – Dies Natalis Domini, що перекладається як Різдво Господа. Зазвичай, дівчатам, народженим у різдвяний період, дають ім’я Наталя, адже воно тлумачиться як народжена в Різдво.
Ба більше, Наталю вважають благословенною Богом.
У повсякденному житті Наталію також називають Наталя, Наташа, Натуся, Ната, Наталі, Наталка, Наточка.
Власниця цього імені – оптимістична, впевнена в собі дівчина з реалістичними планами на майбутнє. Вона точно знає, чого хоче, та впевнено йде до своєї мрії.
Зазвичай Наталія має багато друзів, які цінують та поважають її. Дівчата з таким іменем дуже віддані та прихильні до батьків.
Наталі має творчий склад розуму, що дозволяє їй легко боротися з проблемами та переживати життєві труднощі. Вона успішна в кар’єрі, адже здатна знаходити незвичні розв’язання будь-якої проблеми!
Як і кожна людина, Наталя має свої мінуси – впертість, злопам’ятність, легковажність. Також вона легко може образитися.
Смс-привітання з днем ангела Наталії 2023
Дорога Наталю, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твої цілі досягалися найкращим для тебе способом, щоб ти завжди відчувала душевний спокій і насолоджувалася життям!
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Наталочко, вітаю тебе з днем ангела. Нехай він оберігає тебе на кожному кроці, дбає про твоїх близьких і йде за тобою, хоч де б ти була.
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Люба Наталочко, вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить задоволення та радість! Добра тобі, любові, здоров’я, самовираження і мільйон можливостей!
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Наталі, вітаю з іменинами! Бажаю радості, успіхів, усмішки на обличчі та прекрасного оточення. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів.
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У день ангела, Наталю, бажаю, щоб твій небесний покровитель тебе оберігав і допомагав у всіх справах, щоб усі починання були втілені у життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!
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Натусю, бажаю тобі здійснення всіх мрій, міцного здоров’я та безмежного щастя! Нехай у твоєму серці завжди панують любов та доброта! Бажаю лише позитивних емоцій, чудового настрою та яскравих моментів! З Днем ангела тебе!
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У день ангела Наталки,
Хай в душі цвітуть фіалки,
Сині, як шматочок неба,
В житті кращого не треба,
Трішки настрою веселки,
Щоб співали соловейки,
Щоби жити було мило,
Щоб тебе усі любили!
Вітаю з іменинами Наталі!
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З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
В День Ангела Наталії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Привітання з днем ангела Наталії у листівках