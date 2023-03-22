22 березня 2023 року в Україні святкують день ангела Наталії. Насправді власниці цього імені відзначають свої іменини п’ять разів на рік за церковним православним календарем:

11 січня;

22 березня ;

; 31 березня;

8 вересня;

14 вересня.

На честь іменин Факти ICTV вирішили розкрити значення імені Наталія, а також підготували привітання з днем ангела у листівках і смс.

Значення імені Наталія та характер його власниці

Ім’я Наталя походить від латинського виразу – Dies Natalis Domini, що перекладається як Різдво Господа. Зазвичай, дівчатам, народженим у різдвяний період, дають ім’я Наталя, адже воно тлумачиться як народжена в Різдво.

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Ба більше, Наталю вважають благословенною Богом.

У повсякденному житті Наталію також називають Наталя, Наташа, Натуся, Ната, Наталі, Наталка, Наточка.

Власниця цього імені – оптимістична, впевнена в собі дівчина з реалістичними планами на майбутнє. Вона точно знає, чого хоче, та впевнено йде до своєї мрії.

Зазвичай Наталія має багато друзів, які цінують та поважають її. Дівчата з таким іменем дуже віддані та прихильні до батьків.

Наталі має творчий склад розуму, що дозволяє їй легко боротися з проблемами та переживати життєві труднощі. Вона успішна в кар’єрі, адже здатна знаходити незвичні розв’язання будь-якої проблеми!

Як і кожна людина, Наталя має свої мінуси – впертість, злопам’ятність, легковажність. Також вона легко може образитися.

Смс-привітання з днем ангела Наталії 2023

Дорога Наталю, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твої цілі досягалися найкращим для тебе способом, щоб ти завжди відчувала душевний спокій і насолоджувалася життям!

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Наталочко, вітаю тебе з днем ангела. Нехай він оберігає тебе на кожному кроці, дбає про твоїх близьких і йде за тобою, хоч де б ти була.

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Люба Наталочко, вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить задоволення та радість! Добра тобі, любові, здоров’я, самовираження і мільйон можливостей!

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Наталі, вітаю з іменинами! Бажаю радості, успіхів, усмішки на обличчі та прекрасного оточення. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів.

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У день ангела, Наталю, бажаю, щоб твій небесний покровитель тебе оберігав і допомагав у всіх справах, щоб усі починання були втілені у життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!

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Натусю, бажаю тобі здійснення всіх мрій, міцного здоров’я та безмежного щастя! Нехай у твоєму серці завжди панують любов та доброта! Бажаю лише позитивних емоцій, чудового настрою та яскравих моментів! З Днем ангела тебе!

***

У день ангела Наталки,

Хай в душі цвітуть фіалки,

Сині, як шматочок неба,

В житті кращого не треба,

Трішки настрою веселки,

Щоб співали соловейки,

Щоби жити було мило,

Щоб тебе усі любили!

Вітаю з іменинами Наталі!

***

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

В День Ангела Наталії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з днем ангела Наталії у листівках