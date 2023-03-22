22 марта 2023 года в Украине празднуют день ангела Натальи. На самом деле обладательницы этого имени отмечают свои именины пять раз в год по церковному православному календарю:

11 января;

22 марта ;

; 31 марта;

8 сентября;

14 сентября.

В честь именин Факты ICTV решили раскрыть значение имени Наталья, а также подготовили поздравления с днем ангела в открытках и смс.

Значение имени Наталья и характер его обладательницы

Имя Наталья происходит от латинского выражения – Dies Natalis Domini, что переводится как Рождество Господа. Обычно, девушкам, рожденным в рождественский период, дают имя Наталья, ведь оно толкуется как рожденная в Рождество.

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Более того, Наталью считают благословенной Богом.

В повседневной жизни Наталью также называют Наталья, Наташа, Наташа, Ната, Натали, Наталка, Наточка.

Обладательница этого имени — оптимистичная, уверенная в себе девушка с реалистичными планами на будущее. Она точно знает, чего хочет, и уверенно идет к своей мечте.

Обычно у Натальи много друзей, которые ценят и уважают ее. Девочки с таким именем очень преданы и привязаны к родителям.

Натали обладает творческим складом ума, что позволяет ей легко справляться с проблемами и испытывать жизненные трудности. Она успешна в карьере, ведь способна находить необычные решения любой проблемы!

Как и каждый человек, Наталья имеет свои минусы — упрямство, злопамятность, легкомыслие. Также она легко может обидеться.

СМС поздравления с Днем ангела Натальи 2023

Дорогая Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твои цели достигались наилучшим для тебя способом, чтобы ты всегда чувствовала душевное спокойствие и наслаждалась жизнью!

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Наташенька, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть он оберегает тебя на каждом шагу, заботится о твоих близких и идет за тобой, где бы ты ни была.

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Дорогая Наташка, поздравляю с днем ангела! Пусть каждый день приносит удовольствие и радость! Добра тебе, любви, здоровья, самовыражения и миллион возможностей!

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Натали, поздравляю с именинами! Желаю радости, успехов, улыбки на лице и прекрасного окружения. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод.

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В день ангела, Наталья, желаю, чтобы твой небесный покровитель тебя оберегал и помогал во всех делах, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!

***

Натуся, желаю тебе осуществления всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пусть в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю только положительных эмоций, отличного настроения и ярких моментов! С Днем ангела тебя!

***

С именинами поздравить

Я спешу, Наташа.

Пусть святая укрепляет

Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел

Верною тропою,

Наградит успехом, счастьем,

Миром, красотою.



***

С днем ангела, Наташа!

Он рядышком всегда,

С ним надежда наша,

С ним не грозит беда,

С ним ничего не страшно

Ни буря, ни гроза.

Но только помнить важно,

Что чистота и белизна

Твоих поступков и речей

Не отпугнет его с плечей.



***

В твой день, Наташа, пожелаю

Любви большой, как океан,

Крылом пусть ангел укрывает,

Успех поймает в свой капкан!

И пусть глаза всегда искрятся,

И настроение поёт,

Мечты все будут исполняться

Сегодня, завтра, круглый год!

Поздравления с Днем ангела Натальи в открытках