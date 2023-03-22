22 марта 2023 года в Украине празднуют день ангела Натальи. На самом деле обладательницы этого имени отмечают свои именины пять раз в год по церковному православному календарю:
- 11 января;
- 22 марта;
- 31 марта;
- 8 сентября;
- 14 сентября.
В честь именин Факты ICTV решили раскрыть значение имени Наталья, а также подготовили поздравления с днем ангела в открытках и смс.
Значение имени Наталья и характер его обладательницы
Имя Наталья происходит от латинского выражения – Dies Natalis Domini, что переводится как Рождество Господа. Обычно, девушкам, рожденным в рождественский период, дают имя Наталья, ведь оно толкуется как рожденная в Рождество.
Более того, Наталью считают благословенной Богом.
В повседневной жизни Наталью также называют Наталья, Наташа, Наташа, Ната, Натали, Наталка, Наточка.
Обладательница этого имени — оптимистичная, уверенная в себе девушка с реалистичными планами на будущее. Она точно знает, чего хочет, и уверенно идет к своей мечте.
Обычно у Натальи много друзей, которые ценят и уважают ее. Девочки с таким именем очень преданы и привязаны к родителям.
Натали обладает творческим складом ума, что позволяет ей легко справляться с проблемами и испытывать жизненные трудности. Она успешна в карьере, ведь способна находить необычные решения любой проблемы!
Как и каждый человек, Наталья имеет свои минусы — упрямство, злопамятность, легкомыслие. Также она легко может обидеться.
СМС поздравления с Днем ангела Натальи 2023
Дорогая Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твои цели достигались наилучшим для тебя способом, чтобы ты всегда чувствовала душевное спокойствие и наслаждалась жизнью!
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Наташенька, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть он оберегает тебя на каждом шагу, заботится о твоих близких и идет за тобой, где бы ты ни была.
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Дорогая Наташка, поздравляю с днем ангела! Пусть каждый день приносит удовольствие и радость! Добра тебе, любви, здоровья, самовыражения и миллион возможностей!
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Натали, поздравляю с именинами! Желаю радости, успехов, улыбки на лице и прекрасного окружения. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод.
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В день ангела, Наталья, желаю, чтобы твой небесный покровитель тебя оберегал и помогал во всех делах, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!
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Натуся, желаю тебе осуществления всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пусть в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю только положительных эмоций, отличного настроения и ярких моментов! С Днем ангела тебя!
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С именинами поздравить
Я спешу, Наташа.
Пусть святая укрепляет
Силы, веру ваши.
Пусть ведет по жизни ангел
Верною тропою,
Наградит успехом, счастьем,
Миром, красотою.
***
С днем ангела, Наташа!
Он рядышком всегда,
С ним надежда наша,
С ним не грозит беда,
С ним ничего не страшно
Ни буря, ни гроза.
Но только помнить важно,
Что чистота и белизна
Твоих поступков и речей
Не отпугнет его с плечей.
***
В твой день, Наташа, пожелаю
Любви большой, как океан,
Крылом пусть ангел укрывает,
Успех поймает в свой капкан!
И пусть глаза всегда искрятся,
И настроение поёт,
Мечты все будут исполняться
Сегодня, завтра, круглый год!
Поздравления с Днем ангела Натальи в открытках