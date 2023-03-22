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День ангела Натальи: поздравление и значение имени

22 марта 2023, 11:06
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Тюльпани, квіти
Источник: Depositphotos

22 марта 2023 года в Украине празднуют день ангела Натальи. На самом деле обладательницы этого имени отмечают свои именины пять раз в год по церковному православному календарю:

  • 11 января;
  • 22 марта;
  • 31 марта;
  • 8 сентября;
  • 14 сентября.

В честь именин Факты ICTV решили раскрыть значение имени Наталья, а также подготовили поздравления с днем ангела в открытках и смс.

Значение имени Наталья и характер его обладательницы

Имя Наталья происходит от латинского выражения – Dies Natalis Domini, что переводится как Рождество Господа. Обычно, девушкам, рожденным в рождественский период, дают имя Наталья, ведь оно толкуется как рожденная в Рождество.

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Более того, Наталью считают благословенной Богом.

В повседневной жизни Наталью также называют Наталья, Наташа, Наташа, Ната, Натали, Наталка, Наточка.

Обладательница этого имени — оптимистичная, уверенная в себе девушка с реалистичными планами на будущее. Она точно знает, чего хочет, и уверенно идет к своей мечте.

Обычно у Натальи много друзей, которые ценят и уважают ее. Девочки с таким именем очень преданы и привязаны к родителям.

Натали обладает творческим складом ума, что позволяет ей легко справляться с проблемами и испытывать жизненные трудности. Она успешна в карьере, ведь способна находить необычные решения любой проблемы!

Как и каждый человек, Наталья имеет свои минусы — упрямство, злопамятность, легкомыслие. Также она легко может обидеться.

СМС поздравления с Днем ангела Натальи 2023

Дорогая Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твои цели достигались наилучшим для тебя способом, чтобы ты всегда чувствовала душевное спокойствие и наслаждалась жизнью!

***

Наташенька, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть он оберегает тебя на каждом шагу, заботится о твоих близких и идет за тобой, где бы ты ни была.

***

Дорогая Наташка, поздравляю с днем ангела! Пусть каждый день приносит удовольствие и радость! Добра тебе, любви, здоровья, самовыражения и миллион возможностей!

***

Натали, поздравляю с именинами! Желаю радости, успехов, улыбки на лице и прекрасного окружения. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод.

***

В день ангела, Наталья, желаю, чтобы твой небесный покровитель тебя оберегал и помогал во всех делах, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!

***

Натуся, желаю тебе осуществления всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пусть в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю только положительных эмоций, отличного настроения и ярких моментов! С Днем ангела тебя!

***

С именинами поздравить
Я спешу, Наташа.
Пусть святая укрепляет
Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел
Верною тропою,
Наградит успехом, счастьем,
Миром, красотою.

***

С днем ангела, Наташа!
Он рядышком всегда,
С ним надежда наша,
С ним не грозит беда,
С ним ничего не страшно
Ни буря, ни гроза.
Но только помнить важно,
Что чистота и белизна
Твоих поступков и речей
Не отпугнет его с плечей.

***

В твой день, Наташа, пожелаю
Любви большой, как океан,
Крылом пусть ангел укрывает,
Успех поймает в свой капкан!

И пусть глаза всегда искрятся,
И настроение поёт,
Мечты все будут исполняться
Сегодня, завтра, круглый год!

Поздравления с Днем ангела Натальи в открытках

День ангела Натальи

День ангела Натальи

День ангела Натальи

День ангела Натальи

День ангела Натальи

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