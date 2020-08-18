18 серпня – День ангела святкує Марія. Це ім’я має давньоєврейське проходження і одразу кілька позитивних і негативних значень – улюблена і бажана, а також уперта і гірка.
Власниці цього імені мають добрий і ласкавий характер, завжди спокійні і врівноважені. Однак впертості та наполегливості їм не позичай – Марія завжди досягне бажаного.
У День ангела Марії Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і картинках.
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Маріє, в твій День ангела ми хочем побажати,
Щоб у житті твоєму було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя!
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Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться усі мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
А у житті усе, що треба, буде!
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В іменини ми бажаєм
І щодня, і щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!
Календар церковних свят та постів на 2020
У другій половині 2020 року українців чекає низка великих церковних свят, серед яких два спаси – Яблучний і Горіховий, а також Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня і Різдво Діви Марії 21 вересня.
Будуть ще і пости, один з них триває нині – Успенський, з 14 по 27 число.
Повний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.