18 серпня – День ангела святкує Марія. Це ім’я має давньоєврейське проходження і одразу кілька позитивних і негативних значень – улюблена і бажана, а також уперта і гірка.

Власниці цього імені мають добрий і ласкавий характер, завжди спокійні і врівноважені. Однак впертості та наполегливості їм не позичай – Марія завжди досягне бажаного.

У День ангела Марії Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і картинках.

Читайте: Календар церковних свят на серпень 2020

***

Маріє, в твій День ангела ми хочем побажати,

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя!

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться усі мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

А у житті усе, що треба, буде!

***

В іменини ми бажаєм

І щодня, і щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

Календар церковних свят та постів на 2020

У другій половині 2020 року українців чекає низка великих церковних свят, серед яких два спаси – Яблучний і Горіховий, а також Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня і Різдво Діви Марії 21 вересня.

Будуть ще і пости, один з них триває нині – Успенський, з 14 по 27 число.

Повний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.