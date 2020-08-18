Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

День ангела Марии — лучшие поздравления в СМС и картинках

18 августа, 08:05 Людмила Грубнік
День ангела Марии — лучшие поздравления в СМС и картинках

18 августа — День ангела празднует Мария. Это имя имеет древнееврейское прохождение и сразу несколько позитивных и негативных значений —  любимая и желанная, а также упрямая и горькая.

Обладательницы этого имени имеют добрый и ласковый нрав, всегда спокойны и уравновешены. Однако упрямства и настойчивости у них хоть отбавляй — Мария всегда добьется желаемого.

В День ангела Марии Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.

Читайте: Календарь церковных праздников на август 2020

***

Мария, именины твои
Сегодня мир отмечает.
Пусть сегодня с тобой,
Как и прежде ангел летает.

***

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

***

Пусть бережет Марию ангел нежно —
От горестей, бед и невзгод!
И даже то, что уже неизбежно —
Пусть он от тебя отведет!

Календарь церковных праздников и постов на 2020

Во второй половине 2020 года украинцев ждет ряд больших  церковных праздников, среди которых два спаса — Яблочный и Ореховый, а также Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и Рождение Девы Марии 21 сентября.

Будут еще и посты, один из них длится сейчас — Успенский, с 14 по 27 число.

Полный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.

Теги
релігійне свято , Свято
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка