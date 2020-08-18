18 августа — День ангела празднует Мария. Это имя имеет древнееврейское прохождение и сразу несколько позитивных и негативных значений — любимая и желанная, а также упрямая и горькая.

Обладательницы этого имени имеют добрый и ласковый нрав, всегда спокойны и уравновешены. Однако упрямства и настойчивости у них хоть отбавляй — Мария всегда добьется желаемого.

В День ангела Марии Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.

Читайте: Календарь церковных праздников на август 2020

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Мария, именины твои

Сегодня мир отмечает.

Пусть сегодня с тобой,

Как и прежде ангел летает.

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Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

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Пусть бережет Марию ангел нежно —

От горестей, бед и невзгод!

И даже то, что уже неизбежно —

Пусть он от тебя отведет!

Календарь церковных праздников и постов на 2020

Во второй половине 2020 года украинцев ждет ряд больших церковных праздников, среди которых два спаса — Яблочный и Ореховый, а также Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и Рождение Девы Марии 21 сентября.

Будут еще и посты, один из них длится сейчас — Успенский, с 14 по 27 число.

Полный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.