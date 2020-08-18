18 августа — День ангела празднует Мария. Это имя имеет древнееврейское прохождение и сразу несколько позитивных и негативных значений — любимая и желанная, а также упрямая и горькая.
Обладательницы этого имени имеют добрый и ласковый нрав, всегда спокойны и уравновешены. Однако упрямства и настойчивости у них хоть отбавляй — Мария всегда добьется желаемого.
В День ангела Марии Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.
Читайте: Календарь церковных праздников на август 2020
***
Мария, именины твои
Сегодня мир отмечает.
Пусть сегодня с тобой,
Как и прежде ангел летает.
***
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
***
Пусть бережет Марию ангел нежно —
От горестей, бед и невзгод!
И даже то, что уже неизбежно —
Пусть он от тебя отведет!
Календарь церковных праздников и постов на 2020
Во второй половине 2020 года украинцев ждет ряд больших церковных праздников, среди которых два спаса — Яблочный и Ореховый, а также Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и Рождение Девы Марии 21 сентября.
Будут еще и посты, один из них длится сейчас — Успенский, с 14 по 27 число.
Полный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.