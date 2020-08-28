День ангела Марії: кращі листівки з привітаннями

28 серпня – День ангела святкує Марія. Це ім’я – одне з найпопулярніших у світі. Воно має давньоєврейське коріння і переводиться як улюблена і бажана. Однак у нього є і негативні значення – гірка та уперта.

Батьки, які називають своїх дочок Маріями, наділяють їх м’якістю і добротою. Також це ім’я асоціюється з Дівою Марією, через що його власницям одразу ж приписуються такі якості, як чистота та порядність. Однак Марії нерідко вперті та норовливі, вони дуже цілеспрямовані.

У День ангела Марії Факти ICTV підготували кращі листівки з привітаннями.

Читайте: Календар свят на вересень 2020

Календар церковних свят на 2020

28 серпня – велике церковне свято у православному календарі, Успіння Пресвятої Богородиці.

Наступного дня, 29 серпня, українці відзначать останній з трьох спасів – Горіховий. Чимало церковних свят буде і у вересні.

Повний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.