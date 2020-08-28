День ангела Марии: лучшие открытки с поздравлениями

28 августа — День ангела празднует Мария. Это имя — одно из самых популярных в мире. Оно имеет древнееврейские корни и переводится как любимая и желанная. Однако у него есть и негативные значения — горькая и упрямая.

Родители, которые называют своих дочерей Мариями, наделяют их мягкостью и добротою. Также это имя ассоциируется с Девой Марией, из-за чего его обладательницам сразу же приписываются такие качества, как чистота и порядочность. Однако Марии нередко упрямы и своенравны, они очень целеустремленны.

В День ангела Марии Факты ICTV подготовили лучшие открытки с поздравлениями.

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Календарь церковных праздников на 2020

28 августа — большой церковный праздник в православном календаре, Успение Пресвятой Богородицы.

На следующий день, 29 августа, украинцы отметят последний из трех спасов — Ореховый. Немало церковных праздников будет и в сентябре.

Полный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.