День ангела Марии: лучшие открытки с поздравлениями

28 августа — День ангела празднует Мария. Это имя — одно из самых популярных в мире. Оно имеет древнееврейские корни и переводится как любимая и желанная. Однако у него есть и негативные значения — горькая и упрямая.
Родители, которые называют своих дочерей Мариями, наделяют их мягкостью и добротою. Также это имя ассоциируется с Девой Марией, из-за чего его обладательницам сразу же приписываются такие качества, как чистота и порядочность. Однако Марии нередко упрямы и своенравны, они очень целеустремленны.
В День ангела Марии Факты ICTV подготовили лучшие открытки с поздравлениями.
Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2020
Календарь церковных праздников на 2020
28 августа — большой церковный праздник в православном календаре, Успение Пресвятой Богородицы.
На следующий день, 29 августа, украинцы отметят последний из трех спасов — Ореховый. Немало церковных праздников будет и в сентябре.
Полный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.