День ангела Інни припадає на 3 липня.

Ім’я Інна перекладається з латині як плаваюча.

У стародавні часи ім’ям Інна називали виключно чоловіків. Одного з учнів апостола Андрія звали Інна Новодунський. Тепер це ім’я дають лише жінкам.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Привітання з днем народження Інни будуть актуальні для всіх власниць цього імені.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання у віршах з Днем Інни.

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Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Інна вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Інна вітає!

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Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє, Т

и вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

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З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

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Хай Інну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Інні помагає,

Ангел покровитель!

Свята в Україні

У 2020 році в українців буде низка державних свят, під час яких надається додатковий вихідний. Таким чином українці зможуть більше відпочити серед тижня або отримати довгий вікенд.

Факти ICTV склали календар державних свят на 2020 рік.