День ангела Инны приходится на 3 июля.
Имя Инна переводится с латыни как плавающая.
В древние времена именем Инна называли исключительно мужчин. Одного из учеников апостола Андрея звали Инна Новодунский. Теперь это имя дают только женщинам.
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Поздравления с днем рождения Инны будут актуальны для всех обладательниц этого имени.
Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления в стиха с Днем Инны.
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Поздравляем, тебя, Инна,
Не проходит жизнь пусть мимо,
Ты бери от жизни всё,
А потом ещё, ещё!
Много радости, веселья,
Переполнят пусть идеи,
Разум твой несёт доход,
Двигай к цели лишь вперёд!
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Дорогая Инночка, сердечно
Поздравляю в этот час тебя.
Наша жизнь так быстротечна,
Пусть же будет больше в ней тепла!
Больше счастья и здоровья,
Больше радостных забот,
Больше мира с лаской и любовью
И приятных только лишь хлопот.
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Инночка, желаю тебе много
Улыбок, солнца, радости, тепла!
И счастья нереального, большого,
Чтоб ты, как будто розочка, цвела!
Желаю, чтобы каждое мгновение
Дарило только радость и тепло,
Пускай отличным будет настроение,
Чтоб в жизни тебе, Инночка, везло!
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Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.
Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.
Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.
Праздники в Украине
В 2020 году у украинцев будет ряд государственных праздников, во время которых предоставляется дополнительный выходной. Таким образом украинцы смогут больше отдохнуть среди недели или получить длинный уик-энд.
Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.