День ангела Инны приходится на 3 июля.

Имя Инна переводится с латыни как плавающая.

В древние времена именем Инна называли исключительно мужчин. Одного из учеников апостола Андрея звали Инна Новодунский. Теперь это имя дают только женщинам.

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Поздравления с днем рождения Инны будут актуальны для всех обладательниц этого имени.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления в стиха с Днем Инны.

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Поздравляем, тебя, Инна,

Не проходит жизнь пусть мимо,

Ты бери от жизни всё,

А потом ещё, ещё!

Много радости, веселья,

Переполнят пусть идеи,

Разум твой несёт доход,

Двигай к цели лишь вперёд!

*****

Дорогая Инночка, сердечно

Поздравляю в этот час тебя.

Наша жизнь так быстротечна,

Пусть же будет больше в ней тепла!

Больше счастья и здоровья,

Больше радостных забот,

Больше мира с лаской и любовью

И приятных только лишь хлопот.

*****

Инночка, желаю тебе много

Улыбок, солнца, радости, тепла!

И счастья нереального, большого,

Чтоб ты, как будто розочка, цвела!

Желаю, чтобы каждое мгновение

Дарило только радость и тепло,

Пускай отличным будет настроение,

Чтоб в жизни тебе, Инночка, везло!

*****

Пусть доход несет работа,

Нежность и любовь — мужчина.

Будет все пусть гармонично

В твоей жизни славной, Инна.

Пусть задумки удаются,

Ладятся пускай дела,

Я тебе желаю счастья,

Процветания, добра.

Будь загадочной, манящей,

Ослепительной, хмельной,

Неожиданной, роскошной,

Собранной и деловой.

Праздники в Украине

В 2020 году у украинцев будет ряд государственных праздников, во время которых предоставляется дополнительный выходной. Таким образом украинцы смогут больше отдохнуть среди недели или получить длинный уик-энд.

Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.