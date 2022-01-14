14 січня відзначають день ангела Емілії. Іменини святкуються на честь святої Емілії Кесарійської.
Це ім’я доволі рідкісне і не всі знайомі з його володаркою, проте якщо у вашому оточенні все ж таки є Емілія, не забудьте її привітати. Факти ICTV підготували привітання в листівках і СМС із днем ангела Емілії.
Привітання в листівках із днем ангела Емілії
Привітання у СМС із днем ангела Емілії
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Емілія! З днем ангела вітаємо,
Всього найкращого бажаємо!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Емілія, прекрасна,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
***
Сьогодні, Еміко, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Емілія, бажаю в день прекрасний,
Нехай виконуються мрії,
Очі нехай сяють щастям,
А серце тане від любові!
***
Емілія люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
Значення імені Емілія
Ім’я Емілія давньоримського походження і в перекладі означає – той, що намагається не поступатися, суперник.
Власниця цього імені часто наділена впевненою та вимогливою поведінкою, проте сама по собі натура вона добра і чуйна. Вміє справити враження та є комунікабельною.
Емілія не любить брехні та фальші в робочих взаєминах, а тому довго шукає місце для роботи.
У дівчини з цим ім’ям характер важкий, тому вона довго шукає свою другу половинку. При цьому вона чудова господиня, любляча дружина та мама.
Крім того, сьогодні, 14 січня, також відзначають день ангела Василя – привітання дивіться на Фактах ICTV.