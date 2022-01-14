14 січня відзначають день ангела Емілії. Іменини святкуються на честь святої Емілії Кесарійської.

Це ім’я доволі рідкісне і не всі знайомі з його володаркою, проте якщо у вашому оточенні все ж таки є Емілія, не забудьте її привітати. Факти ICTV підготували привітання в листівках і СМС із днем ангела Емілії.

Привітання в листівках із днем ангела Емілії

Привітання у СМС із днем ангела Емілії

***

Емілія! З днем ангела вітаємо,

Всього найкращого бажаємо!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Емілія, прекрасна,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Сьогодні, Еміко, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Емілія, бажаю в день прекрасний,

Нехай виконуються мрії,

Очі нехай сяють щастям,

А серце тане від любові!

***

Емілія люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Значення імені Емілія

Ім’я Емілія давньоримського походження і в перекладі означає – той, що намагається не поступатися, суперник.

Власниця цього імені часто наділена впевненою та вимогливою поведінкою, проте сама по собі натура вона добра і чуйна. Вміє справити враження та є комунікабельною.

Емілія не любить брехні та фальші в робочих взаєминах, а тому довго шукає місце для роботи.

У дівчини з цим ім’ям характер важкий, тому вона довго шукає свою другу половинку. При цьому вона чудова господиня, любляча дружина та мама.

Крім того, сьогодні, 14 січня, також відзначають день ангела Василя – привітання дивіться на Фактах ICTV.