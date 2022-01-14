14 января отмечают день ангела Эмилии. Именины празднуются в честь святой Эмилии Кесарийской.

Это имя довольно редкое и не все знакомы с его обладательницей, однако если в вашем окружении все же есть Эмилия, не забудьте ее поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления в открытках и СМС с днем ангела Эмилии.

Поздравления в открытках с днем ангела Эмилии

Поздравления в СМС с днем ангела Эмилии

***

Эмилия, нежно звучит

Твое романтичное имя.

И сердце спокойно стучит,

В объятьях духовной святыни.

С днем ангела, тихо скажу.

С днем Божьего благословения!

Тебе пожелать я хочу,

Удачи, любви и терпения!

***

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой ангел-хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День ангела — это подарок.

Прими его с чистой душой.

Эмилия, пусть день будет ярок,

А счастье — навеки с тобой!

***

Эмилию мы поздравляем

И удачи ей желаем,

Счастья, радости, веселья

И в хоромах новоселья!

Теплых дней, друзей хороших

Пожелать хотим мы тоже!

Чтоб как розочка цвела!

Чтоб достаток обрела!

Чтоб как солнышко светила!

Чтоб любовь не упустила!

Будь счастливою почаще!

Пусть живется тебе слаще!

***

Эмилия, пусть ждет во всем вас счастье,

Любовь всей вашей жизни не угаснет!

Еще от всей души желаю доброты,

И никогда чтоб в жизни не скучали вы!

Значение имени Эмилия

Имя Эмилия древнеримского происхождения и в переводе означает старающийся не уступать, соперник.

Обладательница этого имени зачастую наделена уверенным и требовательным поведением, однако сама по себе натура она добрая и отзывчивая. Умеет произвести впечатления и является коммуникабельной.

Эмилия не любит лжи и фальши в рабочих отношениях, а потому долго ищет место для работы.

У девушки с этим именем характер тяжелый, поэтому она долго ищет свою вторую половинку. При этом она потрясающая хозяйка, любящая жена и мама.

Кроме того, сегодня, 14 января, также отмечают день ангела Василия — поздравления смотрите на Фактах ICTV.