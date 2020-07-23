День ангела Антона відзначають 27 квітня. Це давньоримське ім’я перекладається як той, що вступає у бій.

Чоловіки з іменем Антон вирізняються своєю вірністю, імпульсивністю та емоційністю, особливо в стосунках з жінками.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з днем ангела Антона.

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Із днем ангела Антона! Щиро тебе вітаємо та бажаємо процвітання, здоров’я та безмежного щастя!

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Антоне, вітаємо з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою та оберігає він нещасть, невдач та неприємностей!

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Вітаємо з іменинами! Бажаємо здоров’я міцного, сімейного щастя та радості безмежної. Нехай твій ангел завжди летить за тобою, береже тебе від неприємностей та приносить удачу.

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Із днем ангела Антона! Світлого неба, радісних миттєвостей та перемог на кожному кроці!

Вихідні на Великдень 2021

Великдень у 2021 році українці святкуватимуть у неділю, 2 травня. 1 травня, у суботу, відзначатимуть Міжнародний день праці.

Оскільки обидва свята є державними й випали на вихідні, то відповідно до закону святкові дні перенесуть на наступний після святкових.

Детальніше ознайомитися з тим, скільки буде вихідних на Великдень 2021, можна в матеріалі Фактів ICTV.