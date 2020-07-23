День ангела Антона отмечают 27 апреля. Это древнеримское имя переводится как вступающий в бой.

Мужчины с именем Антон отличаются своей верностью, импульсивностью и эмоциональностью, особенно в отношениях с женщинами.

Факты ICTV собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с днем ангела Антона.

***

С днем ангела Антона! Искренне тебя поздравляем и желаем процветания, здоровья и безграничного счастья!

***

Антон, поздравляем с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и охраняет от несчастий, неудач и неприятностей!

***

Поздравляем с именинами! Желаем здоровья крепкого, семейного счастья и радости безграничной. Пусть твой ангел всегда летит за тобой, бережет тебя от неприятностей и приносит удачу.

***

С днем ангела Антона! Светлого неба, радостных мгновений и побед на каждом шагу!

Выходные на Пасху 2021

Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать в воскресенье, 2 мая. 1 мая, в субботу, будут отмечать Международный день труда.

Поскольку оба праздника являются государственными и выпали на выходные, то согласно закону праздничные дни перенесут на следующий после праздничных.

Подробнее ознакомиться с тем, сколько будет выходных на Пасху 2021, можно в материале Фактов ICTV.