День ангела Антона отмечают 27 апреля. Это древнеримское имя переводится как вступающий в бой.
Мужчины с именем Антон отличаются своей верностью, импульсивностью и эмоциональностью, особенно в отношениях с женщинами.
Факты ICTV собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с днем ангела Антона.
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С днем ангела Антона! Искренне тебя поздравляем и желаем процветания, здоровья и безграничного счастья!
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Антон, поздравляем с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и охраняет от несчастий, неудач и неприятностей!
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Поздравляем с именинами! Желаем здоровья крепкого, семейного счастья и радости безграничной. Пусть твой ангел всегда летит за тобой, бережет тебя от неприятностей и приносит удачу.
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С днем ангела Антона! Светлого неба, радостных мгновений и побед на каждом шагу!
Выходные на Пасху 2021
Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать в воскресенье, 2 мая. 1 мая, в субботу, будут отмечать Международный день труда.
Поскольку оба праздника являются государственными и выпали на выходные, то согласно закону праздничные дни перенесут на следующий после праздничных.
Подробнее ознакомиться с тем, сколько будет выходных на Пасху 2021, можно в материале Фактов ICTV.