22-го грудня відзначають день Святої Анни. Володарки цього імені традиційно отримують у цей день десятки привітань від близьких і рідних, тож не забудьте написати приємні слова своїм знайомим Аннам! Ми підготували для вас найоригінальніші смс-привітання, традиції й молитву в цей день.

Значення імені Анна

Анна — одне з найпопулярніших імен в Україні, яке й досі викликає асоціації з чимось аристократичним. Християнське значення цього імені — милість Божа. Якщо ж звернути увагу на давньоєврейський прототип імені Анна (Ханна), можна побачити, що воно означало мудрість, хоробрість і силу духу. Це вишукане ім’я — справжнє втілення жіночності й вихованості в поєднанні з войовничістю.

Традиції в день Святої Анни

22 грудня — особливе свято для всіх вагітних жінок і матусь, адже свята Анна вважається покровителькою тих, хто чекає на дитину. Це пов’язано з історією цього свята. За повір’ями, Анна була дочкою священника й вийшла заміж за святого Іоакима. Подружжя впродовж багатьох років не могло стати щасливими батьками. У похилому віці Анна продовжувала молити Господа про омріяну дитину, і чудо таки сталося: незабаром на світ з’явилася дочка Анни — пресвята Діва Марія.

У день Святої Анни прийнято просити її про допомогу, якщо у вас не виходить завагітніти або ж ваша дитина хворіє. Вагітним жінкам 22 грудня не можна перебувати поблизу гострих предметів і розпалювати вогнище, шити й узагалі виконувати тяжку фізичну роботу.

У день ангела Анни також варто відмовитися від молока й м’яса, адже за церковним календарем 22 грудня — це період посту.

Молитва до Святої Анни

Особливо корисно буде читати цю молитву тим, хто хоче завагітніти найближчим часом:

О Славна Свята Анно! Ти повна співчуття до тих, що закликають Тебе, і повна любові до тих, що страждають. Придушений тягарем моїх бід, я падаю до Твоїх ніг і покірно благаю: візьми під Твою особливу опіку мій намір, котрий я нині подаю Тобі (тут вкажіть своє прохання).

Будь ласка, представ його Твоїй Доні, Пречистій Діві Мрії, і помісти його перед Троном Ісуса, щоб Він запровадив цей намір до щасливого звершення. Продовжуй Твоє заступництво за мене, аж доки моє прохання буде задовільнене. Але, передусім, дістань для мене ласку колись побачити Лице Мого Бога і благословити Його цілу вічність разом з Тобою, і з Марією, і з усіма Святими. Амінь.

О Ісусе, Пресвята Маріє, Свята Анно! Допомагайте мені зараз і в годині моєї смерті. Добра Свята Анно! Заступися за мене! Амінь.

Привітання в СМС з днем ангела Анни

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З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес

Благословить душі та тіла процвітання.

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Ганнусю, нехай твій ангел завжди буде поруч з тобою й оберігає тебе, нехай він у всьому тобі допомагає — і на роботі, і вдома. Нехай усі твої мрії здійснюються, а щастя, успіх і удача будуть твоїми вірними супутниками по життю.

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В день ангела Ганнусі бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!