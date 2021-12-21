22-го декабря отмечают день Святой Анны. Обладательницы этого имени традиционно получают в этот день десятки поздравлений от близких и родных, так что не забудьте написать приятные слова своим знакомым Аннам! Мы подготовили для вас самые оригинальные смс-поздравления, традиции и молитву в этот день.

Значение имени Анна

Анна — одно из самых популярных имен в Украине, которое до сих пор вызывает ассоциации с чем-то аристократическим. Христианское значение этого имени — милость Божья. Если обратить внимание на древнееврейский прототип имени Анна (Ханна), то можно увидеть, что оно означало мудрость, храбрость и силу духа. Это изысканное имя – настоящее воплощение женственности и воспитанности в сочетании с воинственностью.

Традиции в день Святой Анны

22 декабря — особый праздник для всех беременных женщин и мамочек, ведь святая Анна считается покровительницей тех, кто ждет ребенка. Это связано с историей этого праздника. По поверьям, Анна была дочерью священника и вышла замуж за святого Иоакима. Супруги на протяжении многих лет не могли стать счастливыми родителями. В преклонном возрасте Анна продолжала молить Господа о долгожданном ребенке и чудо все-таки произошло: вскоре на свет появилась дочь Анны – пресвятая Дева Мария.

В день Святой Анны принято просить ее о помощи, если у вас не выходит забеременеть или ваш ребенок болеет. Беременным женщинам 22 декабря нельзя находиться вблизи острых предметов и разжигать костер, шить и выполнять тяжелую физическую работу.

В день ангела Анны также стоит отказаться от молока и мяса, ведь по церковному календарю 22 декабря — это период поста.

Молитва к Святой Анне

Особенно полезно будет читать эту молитву тем, кто хочет забеременеть в ближайшее время:

О Славная Святая Анна! Ты полна сострадания к призывающим Тебя и полна любви к страдающим. Подавленный тяжестью моих бед, я упаду к Твоим ногам и покорно умоляю: возьми под Твою особую опеку мое намерение, которое я ныне подаю Тебе (здесь укажите свою просьбу).

Прошу, представь его Твоей Дочери, Пречистой Деве Марии, и помести его перед Троном Иисуса, чтобы Он вел это намерение к счастливому завершению. Продолжай Твое покровительство за меня, пока моя просьба будет удовлетворена. Но, прежде всего, получи для меня милость когда-нибудь увидеть Лик Моего Бога и благословить Его целую вечность вместе с Тобой, и с Марией, и со всеми Святыми. Аминь.

О Иисусе, Пресвятая Мария, Святая Анна! Помогайте мне сейчас и во время моей смерти. Добрая Святая Анна! Заступись за меня! Аминь.

Поздравления в СМС с днем ​​ангела Анны

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С днем ангела тебя, Анюта,

И пусть удачным будет все,

И жизни каждая минута,

Пусть радость Аннушке несет!

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Анечка, пусть твой ангел всегда будет рядом с тобой и оберегает тебя, пусть он во всем тебе помогает — и на работе, и дома. Пусть все твои мечты сбываются, а счастье, успех и удача будут твоими верными спутниками по жизни.

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Анна, Анечка, Анюта —

Сколько доброты, уюта

В чудном имени твоем.

Поздравляю с этим днем!