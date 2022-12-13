На 13 грудня припадає День ангела Андрія. В Україні це ім’я дуже популярне, і напевно у кожного є кілька знайомих Андріїв. Саме час привітати своїх друзів та близьких із цим днем та побажати бачити лише хороше та насолоджуватися життям.

Значення імені Андрій

Відомо, що це ім’я грецького походження й означає мужній і хоробрий. У християн також дуже шанується перший апостол – Андрій Первозванний. Він своїм заступництвом допомагає рибалкам та мисливцям.

Зараз дивляться

Власники імені Андрій часто дуже товариські. Вони завжди легко знайдуть друзів у робочому колективі та підтримають розмову під час застілля. Серед переваг можна виділити багату уяву, а також розважливість. Він часто не виділяється з натовпу, але в потрібний момент зможе домогтися поблажливості в інших – як у керівництва, так і в жінок.

Привітання з Днем ангела Андрія у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, а також нагадають про важливість імені, у яке багато заклали наші предки.

***

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

З днем ангела, Андрій!

Я хочу тобі сказати:

Будь сьогодні веселіше,

Треба свято створювати!

Привертай до себе успіх,

Нехай буде він з тобою завжди.

Роздавай усмішки й усміх,

І стане раптом доброю доля!

Побажаю тобі рай:

Мир в сім’ї, дохід в ділах,

Все що хочеш – відшукай,

Прямо в житті, а не в мріях!

***

Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!

***

Вітаю з днем ангела Андрія! Бажаю краси в усьому: в одязі, у вчинках, в людях, в думках, в пейзажах, інтер’єрах. Нехай робота буде улюбленою, радість – нескінченною, настрій – прекрасним. Винагород, перемог, подорожей, фарб, чудес, міцних стосунків, стабільних умов, життєвого балансу і творчих підходів!

***

В Андрія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Грудень вже настав і тішить нас важливими святами. Останній місяць 2022 року пролетить дуже швидко, і настане січень. Середина зими також порадує українців святами – як церковними, так і державними, а також професійними. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.