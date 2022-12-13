На 13 грудня припадає День ангела Андрія. В Україні це ім’я дуже популярне, і напевно у кожного є кілька знайомих Андріїв. Саме час привітати своїх друзів та близьких із цим днем та побажати бачити лише хороше та насолоджуватися життям.
Значення імені Андрій
Відомо, що це ім’я грецького походження й означає мужній і хоробрий. У християн також дуже шанується перший апостол – Андрій Первозванний. Він своїм заступництвом допомагає рибалкам та мисливцям.
Власники імені Андрій часто дуже товариські. Вони завжди легко знайдуть друзів у робочому колективі та підтримають розмову під час застілля. Серед переваг можна виділити багату уяву, а також розважливість. Він часто не виділяється з натовпу, але в потрібний момент зможе домогтися поблажливості в інших – як у керівництва, так і в жінок.
Привітання з Днем ангела Андрія у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, а також нагадають про важливість імені, у яке багато заклали наші предки.
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Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
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З днем ангела, Андрій!
Я хочу тобі сказати:
Будь сьогодні веселіше,
Треба свято створювати!
Привертай до себе успіх,
Нехай буде він з тобою завжди.
Роздавай усмішки й усміх,
І стане раптом доброю доля!
Побажаю тобі рай:
Мир в сім’ї, дохід в ділах,
Все що хочеш – відшукай,
Прямо в житті, а не в мріях!
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Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!
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Вітаю з днем ангела Андрія! Бажаю краси в усьому: в одязі, у вчинках, в людях, в думках, в пейзажах, інтер’єрах. Нехай робота буде улюбленою, радість – нескінченною, настрій – прекрасним. Винагород, перемог, подорожей, фарб, чудес, міцних стосунків, стабільних умов, життєвого балансу і творчих підходів!
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В Андрія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
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Грудень вже настав і тішить нас важливими святами. Останній місяць 2022 року пролетить дуже швидко, і настане січень. Середина зими також порадує українців святами – як церковними, так і державними, а також професійними. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.