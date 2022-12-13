На 13 декабря приходится День ангела Андрея. В Украине это имя пользуется огромной популярностью, и наверняка у каждого есть несколько знакомых Андреев. Самое время поздравить своих друзей и близких с этим днем и пожелать видеть только хорошее и наслаждаться жизнью.

Значение имени Андрей

Известно, что это имя греческого происхождения и значит мужественный и храбрый. У христиан также очень почитается первый апостол — Андрей Первозванный. Он своим заступничеством помогает рыбакам и охотникам.

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Обладатели имени Андрей зачастую очень общительные. Они всегда легко найдут друзей в рабочем коллективе и поддержат общую беседу во время застолья. Среди достоинств можно выделить богатое воображение, а также расчетливость. Он зачастую не выделяется из толпы, но в нужный момент сможет добиться расположения других — как начальства, так и представительниц женского пола.

Поздравления с Днем ангела Андрея в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени, в которое много заложили наши предки.

***

С Днем ангела, Андрей,

Тебя я поздравляю,

Всегда быть под защитой

Я высших сил желаю.

Крылом своим пусть ангел

Укроет от всех бед,

А все печали в жизни

Сойдут пускай на нет.

***

С днём ангела, Андрей!

Храним будь небесами!

Здоровье всё прочней

Пусть станется с годами!

И будет доброта,

Как эхо, возвращаться,

И каждая мечта

Скорей решит, сбываться!

***

С днем ангела тебя, Андрей!

Желаю в мире жить, в ладу,

В реальность воплотить скорей

Свою заветную мечту!

Пусть помогает ангелок

Тебе во всех делах твоих!

Пусть в этот радостный денек

Будет прекрасен каждый миг!

***

Андрей сегодня именинник!

И пожелать есть важный повод,

Чтоб ты успехами своими

Мог без труда затмить любого!

Пусть ангел крыльями большими

От неурядиц укрывает,

А счастье помнит твоё имя

И очень часто окликает!

***

Андрей, средь сложных жизненных дорог

Желаю, чтобы ангел неизменно

Тебя незримой силою берёг

И вёл к счастливым только переменам!

Желаю, чтоб невзгоды стороной

Тебя за верст десятки обходили,

И был ты чистым искренним душой,

Чтоб близкие всегда тебя ценили!

***

Декабрь уже наступил и радует нас важными праздниками. Последний месяц 2022 года пролетит очень быстро, и наступит январь. Средина зимы также порадует украинцев праздниками — как церковными, так и государственными, а также профессиональными. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.