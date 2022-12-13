На 13 декабря приходится День ангела Андрея. В Украине это имя пользуется огромной популярностью, и наверняка у каждого есть несколько знакомых Андреев. Самое время поздравить своих друзей и близких с этим днем и пожелать видеть только хорошее и наслаждаться жизнью.
Значение имени Андрей
Известно, что это имя греческого происхождения и значит мужественный и храбрый. У христиан также очень почитается первый апостол — Андрей Первозванный. Он своим заступничеством помогает рыбакам и охотникам.
Обладатели имени Андрей зачастую очень общительные. Они всегда легко найдут друзей в рабочем коллективе и поддержат общую беседу во время застолья. Среди достоинств можно выделить богатое воображение, а также расчетливость. Он зачастую не выделяется из толпы, но в нужный момент сможет добиться расположения других — как начальства, так и представительниц женского пола.
Поздравления с Днем ангела Андрея в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени, в которое много заложили наши предки.
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С Днем ангела, Андрей,
Тебя я поздравляю,
Всегда быть под защитой
Я высших сил желаю.
Крылом своим пусть ангел
Укроет от всех бед,
А все печали в жизни
Сойдут пускай на нет.
***
С днём ангела, Андрей!
Храним будь небесами!
Здоровье всё прочней
Пусть станется с годами!
И будет доброта,
Как эхо, возвращаться,
И каждая мечта
Скорей решит, сбываться!
***
С днем ангела тебя, Андрей!
Желаю в мире жить, в ладу,
В реальность воплотить скорей
Свою заветную мечту!
Пусть помогает ангелок
Тебе во всех делах твоих!
Пусть в этот радостный денек
Будет прекрасен каждый миг!
***
Андрей сегодня именинник!
И пожелать есть важный повод,
Чтоб ты успехами своими
Мог без труда затмить любого!
Пусть ангел крыльями большими
От неурядиц укрывает,
А счастье помнит твоё имя
И очень часто окликает!
***
Андрей, средь сложных жизненных дорог
Желаю, чтобы ангел неизменно
Тебя незримой силою берёг
И вёл к счастливым только переменам!
Желаю, чтоб невзгоды стороной
Тебя за верст десятки обходили,
И был ты чистым искренним душой,
Чтоб близкие всегда тебя ценили!
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Декабрь уже наступил и радует нас важными праздниками. Последний месяц 2022 года пролетит очень быстро, и наступит январь. Средина зимы также порадует украинцев праздниками — как церковными, так и государственными, а также профессиональными. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.