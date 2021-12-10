Где в Киеве можно купить живую елку: адреса ярмарок и цены

Уже 15 декабря в Киеве откроется около 200 официальных ярмарок по продаже живых новогодних деревьев. Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

Ярмарки будут работать во всех районах столицы до 31 декабря. Полный список адресов ярмарок по продаже живых новогодних деревьев – смотрите в документе.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба призывает украинцев покупать елки только на официальных ярмарках, поскольку на стихийных рынках продажи деревьев реализуются без документов, в связи с чем они могут быть вредными.

Требования к организации ярмарки:

все деревья должны быть чипированы или содержать этикетки. Это будет защищать от покупки незаконно срубленных деревьев.

площадка обязательно должна быть огражденой;

ярмарка должна содержать информацию о предпринимательской деятельности, которая осуществляет продажу на локации;

должна быть линейка для измерения размера дерева и указана стоимость погонного метра.

А те, кто не хочет покупать живые деревья, могут приобрести искусственные новогодние елки. Ранее мы писали, что их производят в Прикарпатье в селе Ковалевка.

Владелец фабрики основал свой бизнес в начале 2000-х годов. Теперь семейный бизнес производит 140 разновидностей елок и уже на мировом рынке потеснил главных конкурентов – китайцев.

Самая дешевая, 35-сантиметровая красавица стоит 20 грн. Самая дорогая – шестиметровая – 55 тыс. грн.