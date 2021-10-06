Где арендовать костюмы на Хэллоуин 2021

Не знаете, что надеть на Хэллоуин 2021? Факты ICTV помогут вам и расскажут, где арендовать костюм, сколько он может стоить и условия заказа.

Mi-Parti

В этой костюмерной разнообразный выбор образов чертей, вампиров, ведьм, смерти, тыквы, зомби, скелетов и ангелов, которые можно найти в разделе Хэллоуин на их сайте.

Стоимость: 400-700 грн в сутки для взрослых, 400 грн — детские.

Условия аренды: когда вы берете костюм, то оставляете в залог документ или предварительно согласованное количество денег; товар можно забронировать после внесения аванса в размере 100 грн; в случае повреждения костюма вы должны оплатить стоимость ремонта; вещи возвращаются в том же состоянии, в котором вы их получили, также их запрещено самостоятельно стирать и подшивать.

Сайт: mi-parti.com.ua

Адрес: г. Киев, Печерский спуск, 8.

Helen Merveille

Здесь есть широкий выбор стильных костюмов для взрослых и детей. Вы можете подобрать для себя образ злой королевы, Малефисенты, ведьмы, вампира, Круэллы, волчицы, гангстера, пирата, Харли Квинн и других персонажей.

Стоимость: 400-700 грн в сутки для взрослых, 500-1000 грн в сутки — детские.

Условия аренды: после того, как вы забронировали и померили костюм — оставляете залоговую стоимость в трехкратном размере цены аренды костюма; через сутки вам вернут разницу суммы, которую вы оставляли, без цены аренды костюма.

Сайт: mehelen.com

Адрес: г. Киев, ул. Здолбуновская, 7-Д, корпус Г.

Infanta Karnaval

Очень широкий выбор костюмов на любую тематику. Здесь вы можете даже заказать фотостудию и сфотографироваться в образе, который выбрали. Действует доставка и пошив.

Стоимость: 300-900 грн в сутки для взрослых, 300-600 грн в сутки — для детей.

Условия аренды: перед тем, как вы забираете костюм, оставляете залог: четырехкратную стоимость аренды костюма или документ, удостоверяющий личность; в случае отказа возвращается сумма забронированной аренды, однако она может быть неполной; действуют штрафы за задержку возврата товара; если костюм был поврежден, то клиент оплачивает его ремонт.

Сайт: karnaval.kiev.ua

Адрес: г. Киев, ул. Жилянская, 107.

Art-Master

Здесь небольшой выбор костюмов на Хэллоуин, однако вы, возможно, найдете для себя что-то интересное и не дорогое. Есть образы для детей. Возможно не только арендовать, но и купить товар.

Стоимость: 150-350 грн в сутки для взрослых и 130-280 грн в сутки для детей при аренде костюма; 1 300-3 500 грн — взрослые, 500-750 грн — детские за покупку товара.

Условия аренды: вы можете забронировать костюм, заплатив за его аренду 100% от суммы; но при условии отмены — деньги не возвращаются; при получении товара вы оставляете залог в размере аренды вещи или документ, удостоверяющий личность; клиент должен вернуть костюм в том виде, котором получал; при повреждении вещи оплачивается сумма ее ремонта; товар запрещается самостоятельно стирать и подшивать.

Сайт: amaster.com.ua

Адрес: г. Киев, ул. Предславинская, 47-А.

Костюмерная Ксении Малюковой

Эта студия была создателем проекта Нация — коллекции образов аутентичной украинской одежды, которая насчитывает 70 полных образов. Здесь также предлагают широкий выбор стильных образов на Хэллоуин.

Стоимость: 500 грн в сутки, последующие сутки + 100 грн.

Условия аренды: при получении костюма клиент оставляет денежный залог в размере 1 000 грн или документ, удостоверяющий личность; забронировать товар можно за 300 грн; в случае задержки возврата костюма оплачивается штраф в сумме 100 грн за каждый просроченный день; костюмы выдаются с 13.00 до 15.00 на 1-10 дней, в случае повреждения — оплачивается ремонт.

Сайт: kmk.rent

Адрес: г. Киев, пер. Руслана Лужевского, 14; г. Хмельницкий, пр. Мира, 59.

Празднование Хэллоуина

Хэллоуин 2021 празднуют 31 октября. Считается, что в этот день к людям выходит всякая нечисть. Благодаря американской традиции праздник приобрел несколько иных расцветок.

Теперь люди часто устраивают тематические вечеринки, переодеваются в костюмы и украшают дома. В США к празднику приобщают детей, которые ходят по домам с фразой “Конфеты или смерть” и получают разнообразные сладости.